"Queremos darle continuidad y seguir cogiendo confianza"

En la previa del duelo ante el Cartagena, el técnico del Real Oviedo, José Ángel Ziganda, espera que su equipo pueda darle continuidad al juego y a los resultados tras el triunfo del pasado lunes ante el Huesca.

¿CÓMO LLEGA EL EQUIPO?

"El equipo está bien. El ánimo cambia tras lograr una victoria que ha costado, pero ha sido meritoria. Todos sabemos la clase de vitamina que son los tres puntos. Hemos trabajado con la misma ilusión, las mismas ganas y la misma predisposición que siempre, pero con el sabor especial de los tres puntos. Tenemos intención de darle continuidad, no solamente al trabajo, también a los tres puntos e ir cogiendo más confianza. Hemos tenido la baja de Jirka, ayer no pudo entrenar, tuvo las secuelas de la vacuna, esperemos que pueda estar".

POMBO

"Ha venido tarde, todos sabemos que las pretemporadas, el primer mes es clave, de cara a la preparación para coger ritmo y acumulación de esfuerzos que son vitales para un deportista. No está para jugar de inicio, pero creo que todavía le faltan sesiones de entrenamiento para adquirir el ritmo del resto de compañeros. Lo irá cogiendo con el tiempo para adaptarse al sistema, al ritmo y a la idea de juego".

¿LO VE MÁS EN BANDA O DE SEGUNDO PUNTA?

"Creo que puede jugar en las dos posiciones. La esencia es partiendo del lado izquierdo, pero sabemos que puede actuar en la segunda punta. Sabemos que es un jugador que mira hacia adelante, con una calidad especial. Si tienen la pelota, es un jugador diferente. Iremos viendo, en función de los jugadores, los compañeros y de las necesidades del equipo. Lo bueno, es que se puede adaptar a las dos posiciones".

¿DARÁ CONTINUIDAD AL ONCE DE HUESCA?

"Es una posibilidad. La cosa salió bien el día del Lugo y medianamente bien el día del Tenerife. Ganamos, el resultado altera bastante y condiciona la mirada del partido. La plantilla está dando buen nivel, aunque todo el mundo queremos tres puntos. Le doy valor a cómo ha sido, pero no estoy descontento con los partidos en casa".

BRUGMAN

"Lo vi bien. Está entrenando bien; con tono, personalidad, fútbol. Es una posibilidad que pueda salir de inicio. Si no, jugará después. Es cierto que no conoce a los compañeros en la misma profundidad que Jimmy o Luismi, pero sí lo veo".

CARTAGENA

"Ha fichado jugadores que conocen bien la categoría. Son un bloque que sabe manejar los tiempos del partido. Ganó en Zaragoza en un partido en el que se mantuvo vivo. Supieron agarrarse al partido. Ante la Real B, también en su casa... Parece que están yendo de menos a más. Lo que más me gusta es el poso que tienen los jugadores, su experiencia que les hace pelear cada partido".

SISTEMA Y ESTILO

"El estilo puede ser diferente, pero me gustaron los dos. Como entrenador puedes tener una idea en la cabeza, pero tenemos que intentar sacar lo mejor de la plantilla. Que los jugadores se vayan conociendo, asociando, se produzcan sincronizaciones. Se necesita tiempo, momentos de forma. Me gustó el Oviedo de Lugo, no me gustó el Oviedo de Almería... Lo bueno es que el equipo da imagen e ir a los campos a ganar y de que tiene más opciones de ganar que de perder. Lo bueno es sacar eso que llevan dentro los jugadores".

HORARIO PARTIDO VS CARTAGENA

"Es raro para nosotros y, sobre todo, para los espectadores. Nosotros somos profesionales y tenemos que estar preparados para lo que nos toque. No es un horario al que estemos acostumbrados, pero es para los dos equipos igual. La pena es para los espectadores, no es una hora para ver un partido aquí en España. No es excusa para que no podamos hacer un buen partido".

VITI

"Está teniendo un inicio de Liga bastante enérgico, siendo visible y participativo. Se le ve con más determinación y haciendo las cosas con más confianza. Se le ha visto desde el primer día de pretemporada muy decidido. Es un jugador con virtudes para jugar al fútbol, algo que no se puede entrenar, la velocidad. Está trabajando mucho y confía en él. Le pone las cosas difíciles al entrenador y a los compañeros. Es bueno para la competencia".

¿TIENE LA SENSACIÓN DE QUE NO HABRÁ DOMINADOR EN SEGUNDA COMO ESPANYOL O MALLORCA?

"Sí, tengo esa sensación. Eran dos equipos que, aunque no ganasen, se veía que eran superiores al resto. Subieron con holgura. Este año muchos equipos han podido reforzarse y mantener las bases del año pasado. Para los equipos que han descendido de Primera, como van a tener rivales más fuertes, les va a resultar más difícil sacar los partidos".

SOBRE TEJERA

"No he hablado con él, pero sí será raro verlo con otra camiseta. El año y medio que ha estado con él, la relación ha sido magnífica por nuestra parte. Ha sido un jugador importante en momentos decisivos en la historia del club y la gente le tiene un gran aprecio y un gran cariño".