"Me quedo con la unión, el equipo ha sacado fuerzas gracias a la grada"

El entrenador del Sporting, David Gallego, aplaude el esfuerzo de sus futbolistas tras el triunfo ante el Leganés y reconoce la importancia del apoyo del público de El Molinón.

BALANCE DEL PARTIDO

“Ha sido increíble, una tensión impresionante. El equipo lo ha llevado bien hasta el 2-0, hemos podido hacer el tercero ante un rival que es un equipazo. El gol los mete en el partido y han podido empatar. Felicito al equipo y a los jugadores que no han participado. Me sabe mal, ves su compromiso entrenando y es una pasada. También felicito a los que han jugado por su esfuerzo. La afición es una cosa de locos. Me imagino este campo lleno, con lo que ha apretado hoy. El equipo estaba muerto y sacan fuerzas de donde no las hay y es gracias a ellos. Me quedo con la unión. Llevamos cinco jornadas, hay que seguir caminando”.

MOMENTOS ILUSIONANTES

“No es el freno de mano. Ojalá tuviéramos capacidad para hacer eso durante 90 minutos. El rival también juega. El equipo está cómodo apretando arriba. Ojalá se valorase lo que hacemos en lugar de lo que dejamos de hacer. A veces te someten y es lo que toca hacer. Fijaos en la cantidad del esfuerzo del equipo. Es una pasada, sobre todo los de arriba. Tenemos que ser sólidos. En cuanto al juego, que la gente entienda que queremos ser verticales, pero a veces das tres pases y sucede lo que pasa en el primer gol. El lema del equipo es que no le falléis al equipo en compromiso”.

GOLES REPARTIDOS

“Ahora no empezaréis diciendo que Djuka no tiene gol. No creo que lo del año pasado fuera normal. Tenemos que lograr que ellos se generen situaciones para que finalicen. Estoy contento, ha habido evolución. El equipo está cómodo llegando a campo rival. Estamos valorando el partido, la gente está ilusionada. Soy el más feliz del mundo cuando la gente está ilusionada, pero nosotros pensamos en el partido siguiente. Como se dice, con los 13 puntos que tenemos, descendemos”.



FRAN VILLALBA

“Ha hecho un partido de jugador de Primera División. Ha hecho todo bien. También en defensa. Le ha ayudado Djuka. Y luego, los que han entrado… Campuzano y Pablo han hecho un gran esfuerzo”.



MARIÑO

“Para eso está el portero, para parar. Si no, no pondríamos portero. Es cuestión de acierto en las áreas. Hemos estado bien en las áreas”.



SI ANTES DEL SEGUNDO GOL PENSABA EN ALGÚN CAMBIO

“Estábamos pendientes de mover cosas a nivel de frescura. Al final lo hemos hecho igual porque hay un gran desgaste. Al final trabaja hasta el portero. Nos han apretado, pero es el Leganés. Habéis visto su plantilla y su entrenador. Toca valorar mucho el esfuerzo que hemos hecho hoy”.



¿POR QUÉ SE ACABA ATRÁS?

“Por el acierto. El 2-0 es engañoso. Te meten el gol en una acción. Te meten atrás. Muchas veces, lo que pasa, es que el equipo cuando vas en esta situación, piensa que tiene algo, y que el otro equipo no tiene nada y va a por ello. A veces, el rival te supera. Se han volcado tanto, que podíamos haberlo matado con un tercero”.



AITOR GARCÍA

“Tiene que trabajar y entender lo que se le pide. A partir de ahí, la efectividad llegará. No me preocupa. Me alegro, el gol siempre ayuda. Está trabajando muchísimo”.



GRAGERA

“He ido a saludar a todos los componentes de la plantilla. Como he hecho siempre. Le he dado la enhorabuena por el partido. Debe seguir creciendo y siendo humilde. Debe escuchar mucho, que lo hace. Tiene margen de mejora”.



ÁNIMO DE LOS JUGADORES

“Hoy no he entrado al vestuario tras el partido. Estaba KO. Necesitaba desconectar y reflexionar. Os digo de corazón que lo que he vivido con la afición… necesitaba reflexionar. Quería tener mi momento. Estaba visualizando lo que podía ser esto con el campo lleno”.