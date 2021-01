"Alguno tendrá que repetir", asegura José Ángel Ziganda en la previa del segundo enfrentamiento seguido contra el Málaga (sábado, 18:15 horas, La Rosaleda). "El partido de Copa fue igualado, se pudo dar para cualquiera, nos salió en contra, pero Jimmy y otros jugadores están aprovechando sus oportunidades", explica el técnico. Ziganda espera un partido de "cierta similitud" al encuentro del Día de Reyes.

El entrenador del Oviedo también responde sobre si prefiere mantener una plantilla extensa, como la actual, o es mejor que aquellos jugadores que quieren salir lo puedan hacer en este enero: “Está claro que tal y como están las condiciones hoy en día con la pandemia, los contagios... estamos a riesgo de... Estamos viendo al equipo vecino los problemas que están teniendo y lo que conlleva un brote de este tipo. Habrá que decidir si te salvaguardas o no, porque en cualquier momento puedes tener un problema de este tipo. También es importante tener jugadores motivados. Las cartas están boca arriba, aunque pueden cambiar, eso está claro, pero todo el mundo tiene que estar dispuesto a pelear y sabiendo de dónde se parte. El que se quede tiene que quedarse con la mentalidad de poder trabajar y dar la mejor versión. No hay tiempo para desilusiones, tristeza o desánimos; si se quedan y lo hacen con todo el ánimo del mundo, encantado. Y si no, es mejor hablar y buscar la mejor solución para todos”.

A Ziganda le han preguntado también por los equipos que más le han gustado en la primera vuelta de la temporada. "Hay 3 ó 4 equipos que están mostrando un nivel muy alto en la categoría. El Rayo me gusta cómo juega, el Almería también. Los resultados del Sporting tienen mucho mérito también; tiene un bloque del año pasado, pero tiene su mérito y es justo de reconocer”, ha respondido.

Sobre Juanjo Nieto y el posible interés de otros equipos, el técnico oviedista cree que “si se han interesado por él es buena señal”. “No lo sé, pero estaríamos contentos por él porque significa que está haciendo un buen año. Espero que mantenga su nivel y que lo mejore, tiene un potencial grande, y está en un momento de aprender y progresar”.

Además, Ziganda cree que “Gabriel (Brazao) sabe que tiene que estar lo mejor preparado posible para tener su oportunidad. Creo que estará aprendiendo de toda esta situación”.