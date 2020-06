"Quedan partidos aún, no se acaba en Soria"

Simone Grippo fue una de las novedades en el once del Real Oviedo ante el Fuenlabrada. El defensa azul regresó a la titularidad por primera vez desde la reanudación de la competición. El defensa reconoce que su vuelta a los terrenos de juego ha sido "diferente. Normalmente hay público que te echa una mano. En los últimos partidos nos hemos acostumbrado" y admite sentirse "seguro, como mis compañeros, aunque el estado del equipo ayuda".

El suizo cree que a los azules, seguros en defensa, han de "mover el balón un poco más rápido y crear más espacios" en ataque. Grippo considera muy importante el partido ante el Numancia, pero no quiere darle el calificativo de final. "Quedan partidos aún. Todos hablan de finales. Son partidos importantes, pero no se acaba ahí. Faltan más partidos y hemos de jugar fuerte cada partido", admite. El defensa reconoce que "estamos en una buena racha, pero necesitamos más puntos". Además, preguntado acerca de su futuro, lo tiene claro. "Claro que deseo continuar, para eso he venido", concluye.