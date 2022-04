"Quedan nueve partidos y estamos cerca de donde nos gustaría estar"

Cómo está parte de bajas

“Hemos recuperado a Rodri, que esperemos que pueda estar. Ha tenido un proceso gripal con fiebre. Esperemos que pueda llegar al domingo. Tenemos la lesión de Carlos, que no llega. Estamos con algo parecido con Viti. Ahora veremos y hablaremos con el doctor. No ha podido entrenar. Veremos si evoluciona mejor”.

Si no llega Viti, ¿Joni Montiel como extremo?

“Si no juega Viti, lo hará otro. Buscaremos las fortalezas de ese jugador. Si juega Jirka sabemos que al espacio tiene condiciones importantes. Marco tiene capacidad de llegada, cierta cuota de gol y entiende el juego. Joni da toque, último pase, ese punto de genialidad que sabemos que tiene. Ya decidiremos en función del partido”.

Rendimiento del Oviedo fuera, ¿lo mismo le pasa al Cartagena?

“No me he puesto a hacer una estadística general. Casi todos funcionamos mejor en casa que fuera. Me suena que al Valladolid le pasa lo mismo. En casa se encuentran cómodos. Lo están haciendo bien. Les está costando más sacar resultados. Nos ha costado sacar algunos en casa. Fuera de casa nos está costando. Pero también nos está costando perder más que al Cartagena. Cada uno con sus virtudes y sus desventajas. Nos hemos encontrado más cómodos en casa. Los planteamientos son parecidos, nos está costando ese punto en casa. Siempre cuesta más por el apoyo de la afición, pero nos gustaría dar un paso al frente y tener esa confianza, sentirnos más cómodos en el campo. Queríamos dar ese paso y encontrarnos con una mejor versión. Buscamos reconocernos con esa buena versión”.

Detalles que marcan

“Habrá que buscar esa suerte. Cada partido significa más. El margen para corregir es menor. Quedan nueve partidos. Tenemos que ir con la máxima ilusión del mundo. La clasificación nos dice que estamos obligados a pelear por un objetivo. Lo que tenemos que pensar es en nosotros y en hacer un gran partido el domingo, viendo las cosas buenas y las que nos pueden faltar. Hemos de hacer un esfuerzo. Quedan dos meses. Venimos de un año largo, muchas alegrías y muchos golpes. Estamos preparados. Esta situación invita a la ilusión”.

Cartagena, goleado en el último partido

“Es un equipo que estamos igualados en la clasificación. Tiene jugadores con experiencia. Sabe jugar finales de temporada. Ellos están ilusionados y están preparando gran ambiente. Tenemos nuestro corazoncito y somos de nuestro equipo lo peleamos con nuestra máxima energía. No me preocupa que haya perdido, me preocupa que juegan bien y en casa hacen goles con facilidad. Estamos nosotros, que me preocupa más aún que seamos capaces de dar pasito adelante”.

Estilo juego Cartagena

“En casa juegan bien. Ya veremos. Se sienten cómodos, se les ve sueltos. Ante Eibar le hicieron cuatro goles. Veremos en este partido quién está más cómodo y se impone. Mucho respeto. Hacen bien las cosas. Pensamos en nosotros. Queda poco y estamos cerca de donde nos gustaría estar”.

¿Firmaba estar así a inicio de año?

“Ni firmo, ni dejo de firmar. Queremos hacer las cosas bien y queremos sentirnos a gusto con nuestro trabajo. El equipo viene haciendo cosas buenas con nuestro trabajo. Con vistas de futuro, es un equipo que tiene margen de mejora y para progresar. Gente con muy buena edad y le quedan años de fútbol, con capacidad para progresar y mejorar. Estamos en una posición donde tenemos que tener la máxima ambición e ilusión del mundo Se nos tiene que ver. Hemos de estar muy convencidos, dispuestos, preparados. Convencidos e ilusionados. No firmo, ni dejo de firmar. Tenemos que vivir el día a día. Somos unos privilegiados”.

¿Continuidad al 4-4-2?

“No lo tengo tan claro. Seguiremos dándole vueltas. Me influye cómo veo a la gente entrenar, a la gente metida. Cómo salen los que salen desde el banquillo. Eso hace a uno pensar y dar vueltas, para lo mejor al equipo”.

Arturo Elías

“He hablado con él en el último mes. Me han podido comentar. Es una buena noticia. Es el propietario del club, invirtió aquí. No había podido venir por las condiciones en las que nos habíamos encontrado. Es positivo para el club que pueda estar y lo podamos escuchar”.

¿No disfrutar del momento? A nueve puntos del año pasado y once del año que llegó

“Creo que hay que vivir el día a día e ilusionarse por las cosas. ¿Cuál es el objetivo más cercano? Cuando vinimos de Lugo el primer año, teníamos un objetivo claro y disfrutábamos de eso. Ahora la ilusión es si enganchamos al sexto. La ilusión es la misma y el objetivo es concreto. No tiene que ver uno con lo otro. El fútbol mueve muchas cosas y el día a día te devora. Los que estamos aquí dentro… hablo más para los de dentro que para los de fuera. Desde fuera no se conocen al ciento por ciento las condiciones, sabemos lo que cuestan las cosas, sabemos cómo es todo. Tenemos que tener calma y cabeza fría. Tenemos que saber empujar, pase lo que pase, hasta final de año. Es lo que más suma”.

¿Solo una plaza de playoff en juego?

“A día de hoy diría que sí, pero eso no vale nada. Ya veremos. Quedan puntos. El quinto y el cuarto estarán mirando al sexto, séptimo, octavo, noveno… todos tenemos corazoncito y nos ilusionamos con objetivos estimulantes. El que mejor haga las cosas y el que más acierto tenga es el que va a llegar. No se pueden despistar, aunque llevan una ventaja que ya nos gustaría tener a nosotros”.