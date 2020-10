"Queda confiar en Ziganda, sólo él puede encontrar las soluciones"

“Hay que rehabilitar pronto al enfermo. Estoy preocupado: los resultados no llegan y hay que poner soluciones”, responde Heri Frade en DCA cuando se le pregunta por el Real Oviedo. "Esas soluciones sólo las puede encontrar Ziganda. El equipo es relativamente sólido atrás, pero es muy romo en ataque, no hace ni 'uy'".

“Ves el banquillo del Leganés y el once del Oviedo y piensas: 'aquí pasa algo, ¿alguien no ha hecho su trabajo o qué...?'. Estamos igual que el año pasado, más o menos, no creo que peor. De aquí a enero tiene que haber una suma de puntos. Si no, habrá más nervios y quizá no estemos luego para hacer lo del último tercio de la pasada temporada, que fue algo extraordinario”, añade el periodista de COPE.