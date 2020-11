Álex Blanco ya está en casa. "Estoy bien después del susto que me llevé. Fue eso: un susto. Ya estoy de vuelta, un día más tarde que el resto, pero en casa", cuenta en Deportes COPE Asturias.

El jugador del Lealtad se golpeó la cabeza en el Estadio de Los Pajaritos al acabar el encuentro contra el Numancia. "Fue una cosa muy extraña. Entre lo que yo recuerdo y lo que me han contado mis compañeros... El árbitro pita el final del partido, me levanto, me da un pequeño desmayo, intento agarrarme a la barandilla y caigo de lado entre los asientos de la grada. La siguiente imagen que tengo es rodeado de gente, de la Cruz Roja, y muy mojado, porque me dijeron que había caído en un charco. Es lo que recuerdo", explica.

"Lo que más me interesaba era llamar a casa, sobre todo a mi madre y a mi hermana. Que sintieran mi voz para que estuvieran tranquilos en casa". Álex Blanco ha recibido el alta este lunes en el hospital de Soria. Las pruebas médicas a las que le han sometido descartan cualquier tipo de problema físico. El futbolista asturiano dice con humildad: "Pido disculpas por haber preocupado a tanta gente. Que todo el mundo sepa que ya estoy bien".