Situación personal y del equipo

Es una situación diferente a la que estoy acostumbrado. Vine para ayudar desde donde me tocara y estoy intentando hacerlo de la mejor manera posible. El trabajo semanal debe de estar claro. En la mejora continua del día a día y semana a semana".

Plaga de bajas para la Real Sociedad 'B'

"Por encima de todo está la salud de un compañero y en ese sentido nos afecta porque es por lesión. En ese sentido estamos preocupados por ellos. Por otra parte, son cosas que pasan y que uno tiene que estar preparado para ello. En ese sentido tenemos una plantilla preparada para ello. Entre convocatorias y lesionados que causan bajas pues hay otros compañeros preparados para poder participar con todas las credenciales y con unas ganas tremendas"

¿Cómo se frena sta mala racha?

Lo que hay que hacer es ganar. El mensaje es de positivismo. Hy que darle naturalidad. Estamos ocupados pero no preocupados. Si a estas alturas nos estamos preocupando por tres derrotas o por no conseguir la victoria, que no es que no la merezcamos, no estaríamos hablando de fútbol. No leo prensa y mis compañeros creo que deberían hacer lo mismo. A veces te contagia lo positivo y en ocasiones lo negativo. vende el morbo. Queda un mundo todavía. Tenemos que ir día a día y semana a semana. Tenemos una plantilla joven con un potencial muy bueno. Todo proceso requiere su tiempo y eso no se compra en la farmacia. Nuestra afición ansía resultados porque venimos de un ciclo encerrados en casa con anomalías en nuestra vida cotidiana que hace que estemos más tensos de lo normal y que hace que lo exterioricemos con otras cosas como puede ser el fútbol. Lo veo normal. Sí que pediría a nuestra gente que se diera importancia. Y hay que saber utilizar esa importancia. El templo fue primordial el año del ascenso, si no es por ellos no ascendemos. Todos los que pasaron por aquí sufrieron a nuestra gente. Los chavales necesitan el apoyo de nuestra gente y si hay algún error o fallo técnico se les conceda porque tienen derecho a equivocarse. Que animen porque para nosotros es súper importante. Dice mucho de lo que podamos lograr que el equipo esté con nosotros.

De ir líderes a esta mala dinámica

"Yo al menos no sé en qué posición estábamos hace un mes ni sé en qué posición estamos ahora. Es lo que te lleva a una derrota o a una victoria lo que preocupa; el proceso. Es lo que tiene que marcar el día a día y el semana a semana. Dónde puedes llegar a estar a falta de un mes para terminar la competición. Los pronósticos que se suelen hacer cuando se empieza o a final de temporada los hace la gente o vosotros los periodistas. Nuestro trabajo no es hacer pronósticos sino centrarnos en mejorar día a día en el plan de partido semanal. Combatir los puntos fuertes del rival y tratar de atacar los déciles. El fútbol es que puedes perder, empatar o ganar, no hay más".

Qué les diría a los canteranos que pueden debutar el viernes

"Que disfruten y que hagan lo que mejor saben hacer que es jugar al fútbol. Si alguno tiene esa oportunidad lo que tiene que hacer es disfrutarla como si fuera la última. Son canteranos que están preparados y van a responder al máximo con el apoyo de nuestra afición en el templo, eso contagia a cualquiera. Y más con el ego que puede tener un chaval para demostrar su valía".

¿Falta de liderazgo en la plantilla?

"Hay que saber definir esos adjetivos. No sé en qué se basa el carácter. ¿En el potencial para manejar la pelota? ¿En el temple para manejar los tempos de partido? Muchas veces la dinámica que te exige el partido hace que te equivoques. El ritmo que emplea el rival etc. Merecimos más contra Valladolid o Almeria. No le puedes pedir más al equipo porque jugamos mejor pero no tuvimos premio. Nos dejamos la piel, nos dejamos todo, jugamos mejor que el rival... pero no tienes ese premio. Si hubiésemos metido gol en el 94 no estaríamos hablando de esta racha. A todos nos debe de servir para que no vuelve a pasar. Es un ejercicio; hay que aprender de los errores".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Cuál es el diagnóstico de la mala racha? ¿Dónde está el margen de mejora?

"Insistir, tener constancia en nuestro modelo. Seguramente eso te hace estar más cerca de lo que queremos. Cuando haces todo por conseguir batir a los rivales que incluso se prevee que podia estar ahi arriba y haces un plan de partido que te sale bien y eres superior en muchas lineas al rival, en muchos conceptos... poco le puedes pedir al equipo. Simplemente que sigan creyendo. A veces no te salen las cosas y dejas de creer. '¿Quizá no esté haciendo lo correcto?' Sí, estoy haciendo lo correcto. El secreto es seguir creyendo, sin duda".

Zaragoza

"Al equipo no le salió el plan de partido. Cuando lo intentas y persistes y no sale... es un día que te vas dolido en ese sentido. O bien no has sabido interpretar bien sos conceptos trabajados durante la semana o bien hay un rival delante que tambi´n te estudia y que tine el derecho a que les salga mejor que a ti. No siempre uno va a doblegar o ser mejor que el rival. Incluso pasará que no merezcamos ganar y ganaremos. Ojalá este viernes suceda esto".