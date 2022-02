Aitor García: "¿Qué hacemos, nos rendimos? Pues no"

Aitor García, extremo del Sporting, recibió el premio a mejor jugador rojiblanco del mes de enero. El de Gibraleón está viviendo uno de sus mejores momentos desde su llegada a Gijón y analizó la actualidad de su equipo en rueda de prensa.

Agradecimiento por el premio

"Espero seguir ayudando al equipo hasta final de temporada. Gracias a todos los que me han votado. Eso significa que estoy haciendo las cosas bien".

Buen momento personal

"Es la primera vz que acumulo dos premios seguidos. Es un premio individual, pero no me salgo del guion: si no es por los compañeros no lo hubiera ganado. Vamos a pensar en el siguiente partido, quedan 16. A ver si podemos sacar adelante en esta situación".

Mal momento del equipo

"Esto es fútbol. Va por rachas y por dinámicas. Yo estoy bien, pero no estamos en buen momento. Habrá otros momentos en el que todo acompañe, pero ahora no nos están acompañando los resultados. Espero ayudar al equipo en todo lo que pueda, voy a seguir dejándome todo".

Partido a partido

"Me fijo en que tenemos un partido muy importante contra el Mirandés. Y luego tenemos dos partidos en casa, donde tenemos que hacernos muy fuerte. No se pueden escapar puntos de casa. Estamos 100% metidos en el Mirandés, que es una final porque tenemos que sacar los tres puntos".

Después de dos victorias en 16 partidos, ¿cómo convencer a la afición de que se puede conseguir el playoff?

"Aquí puede pasar de todo. ¿Qué hacemos, nos rendimos? ¿No jugamos? ¿Pensamos que no se puede hacer nada y no jugamos? Pues no. El equipo está a tope pensando en el partido ante el Mirandés. El equipo está 100% metido, queriendo sacar los tres puntos para estar donde merecemos estar".

Cómo estás viendo a los fichajes

"Jordi y Jony ya han estado aquí, no tienen que adaptarse tanto como Eric. La adaptación va a ser rápida porque tenemos un grupo espectacular y los estamos metiendo en dinámica".

Incidente con Djuka

"La desunión la decís vosotros (periodistas). Son momentos de mucha tensión y nada más que entramos en el vestuario nos dimos un abrazo. No queremos que se especule con que hay algo más. El equipo está más unido que nunca, de sacar los tres puntos en Miranda. Hay que sumar y sumar si de verdad queremos estar arriba".