"Que me digan que di la cara por el Sporting es el mejor piropo"

“Es complicado despedirse del Sporting, he estado muy bien en Gijón. Me ha dado mucha pena, dejo muchos amigos, doy las gracias, me he sentido como en casa”. Álex Pérez se va sin una mala palabra. En su despedida solo surgen halagos: “El Sporting es un club fantástico donde recibes ayuda y apoyos por todas partes; juegas ante 20.000 personas, eso es difícil de encontrar. A los compañeros que pueden continuar les he recomendado que sigan, sin dudarlo”.

El defensa madrileño reconoce que su salida ha sido un desenlace esperado: “Lo tenía en mis planes. Todo ha quedado muy bien con el club. Me voy con la espina de no hacerlo con el equipo en Primera”. Álex Pérez aventura “un buen futuro al Sporting, se queda gente comprometida y habrá buenos refuerzos”.

Los aficionados rojiblancos le han recordado en las últimas horas su compromiso con el equipo. El central sufrió una doble fractura craneal y volvió a jugar a las tres semanas. “Que me digan que he dado la cara por este club es el mejor piropo que me pueden decir. Es lo que trato de hacer siempre: entregarme allí donde estoy, y que te lo valoren es una gran noticia, independientemente de que puedas gustar más o menos”. Pérez cita el partido contra el Rayo, en su vuelta tras el sobresalto de Sevilla, como un encuentro que no olvidará. “Es el partido que más voy a recordar: había un ambiente fuera de lo normal, ganamos, nos pusimos líderes... Vivimos grandes momentos esa noche”, recuerda. “Nada más acabar, me tuve que marchar corriendo al vestuario, la cabeza me daba vueltas, estaba mareado. Decidí asumir ese riesgo y lo volvería a hacer”.

Álex Pérez espera seguir jugando en España: “Es mi prioridad. He estado mucho tiempo fuera y mejor que aquí no se está en otro sitio”.