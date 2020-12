¿En qué casos se aplazaría el partido del Sporting en Lugo?

Con seis positivos por COVID-19 entre los jugadores del Sporting, en una plantilla con 18 fichas profesionales, la situación del equipo rojiblanco es preocupante. El conjunto de David Gallego tiene un mes de enero repleto de partidos, con compromisos en Liga y en Copa del Rey. El primero de los encuentros será el lunes 4, frente al Lugo. ¿Qué posibilidades existen de que se aplace ese partido? El periodista de la Cadena COPE Isaac Fouto responde en DCA.

“La opción de que se aplace el partido es que sigan apareciendo más positivos en el Sporting. Lo primero que hay que confirmar es que, tras los test de antígenos, no sean falsos positivos. Una vez que se confirme, se les aislará y no podrán volver a entrenar hasta que den dos negativos en PCR”, explica Isaac Fouto. La normativa de LaLiga es clara. El partido se jugará si el Sporting cuenta con 13 futbolistas disponibles y sobre el terreno de juego estén presentes cinco efectivos con ficha del primer equipo.

“La clave es que no aparezcan más positivos. Dos días antes del partido se les realiza un test. Si no hay ningún positivo más, se podrá jugar con normalidad. Que en ese test no aparezcan más de tres jugadores positivos porque estaríamos hablando de un brote”, comenta Isaac Fouto. “Si estos seis positivos hubieran aparecido dos días antes del partido ante el Lugo, En ese caso, sí se habría aplazado porque LaLiga pediría al Comité de Competición el aplazamiento del partido”, apunta. Esa fue la situación que se encontró el Alcorcón con sus encuentros aplazados ante Ponferradina y Sabadell.

Con vistas a la Copa del Rey, el protocolo a aplicar es idéntico. De cara al partido frente al Amorebieta del próximo 7 de enero, “tiene que haber 13 jugadores. Se volverán a hacer test antes del partido ante el Amorebieta”. El club vasco también seguirá este protocolo y LaLiga le hará las pruebas pertinentes al ser rival de un equipo profesional.