Sergio Egea inicia una nueva etapa en España. El día después de confirmarse su incorporación al Salamanca CF UDS, el técnico argentino atiende a Deportes COPE Asturias. “Vamos para Salamanca, una ciudad también con una gran historia en el fútbol y un pasado bárbaro”. La charla transita entre el inicio fallido de temporada y su alegría por la recuperación final. Sin reproches ni excusas, agradecido por el cariño que sigue recibiendo desde Asturias, feliz por la reacción con Ziganda. Egea muestra una fuerte convicción en el futuro del Oviedo: “El proyecto de la próxima temporada va a ser muy ilusionante, seguro”.

Pregunta. ¿Cómo han sido estos meses tras salir del Oviedo?

Respuesta. Salí dolido. Salieron mal los resultados en una ciudad que quiero mucho. Pensaba mucho en Oviedo, en su gente, en el equipo. Estuve en Guatemala, una gran experiencia que se detuvo con la COVID-19. Y ahora, en San Juan (su residencia en Alicante) antes de ir en agosto a Salamanca.

Si el Oviedo consigue la permanencia este viernes, ¿cuánto se va a alegrar Sergio Egea?

Muchísimo, muchísimo, no he dejado de seguirles. Lo mío no salió bien pero tengo un cariño especial a la gente. Para mí, lo más importante es la salvación. Pienso en todos: en la dirección, en Arturo Elías, en Federico, en Joaquín, en Michu.

¿Aprenderá el club de un año tan convulso?

El Oviedo ha crecido una barbaridad, se han hecho cosas muy buenas. Arturo y su gente irán alimentando la posibilidad de dar el salto. Muchas veces, el consolidarse en una categoría hace que las bases sean buenas para dar el salto a lo que el Oviedo se merece, la Primera División.

¿Cree que puede cambiar el discurso o el objetivo seguirá siendo ambicioso de cara a la próxima temporada?

Arturo es un ganador. Carso busca lo mejor. No se va a quedar (parado). Va a intentar reforzar, dar el salto. No son conformistas. Carso ha hecho las cosas muy bien y van a seguir creciendo. La consolidación lleva tiempo. Fíjate el Cádiz... 14 años han tardado, han hecho las cosas bien. Y creo que Arturo y su gente van a seguir por ese camino, reforzando el equipo para ser protagonistas la próxima temporada.

¿Ha pensado mucho en su mal inicio de curso?

No llegué a tener el grupo completo. El tope salarial no permitía más... La última semana me llegaron Arribas, Nieto y Ortuño. Jugadores importantes, como se ha visto. Uno tiene que asumir las cosas. También tuvimos fallos individuales que nos penalizaron demasiado. En vez de un punto pudimos tener perfectamente cinco y no habría habido cese. Pero 1 de 15 es muy notorio y la gente se alarma, y hay ansiedad y urgencias. No estoy para quejarme. Asumí el desafío, trabajé, intenté lo mejor y no salió. Sí salió en la época anterior, pero no en esta y no por ello puedo salir del club y hablar mal; al contrario, del Oviedo hablo siempre bien. El club está bien organizado, trabajan bien. Ahí está el ejemplo de ser el único en no aplicar un ERTE. Son gente muy seria y la gente seria tiene al final su premio. Me alegro de que el Oviedo tenga un buen final de Liga. Ya con Rozada tuvo momentos buenos, con Ziganda está teniendo un final muy bueno. Me alegro por ellos, por los futbolistas y por toda la gente que trabaja alrededor. Y, por supuesto, por la afición, que no se merece sufrir. Son muy leales. Ojalá pronto logren el objetivo de Arturo, que es estar en Primera.

¿No tiene ni un reproche, algo que le faltara en agosto?

Ni un reproche. Si hay que hablar es cuando estás dentro. No cuando sales. Hay que tener ética, códigos. Joaquín (del Olmo) y Michu intentaron por todos los medios mejorar la plantilla, pero el límite salarial nos frenaba. En enero se abrió una puerta, se reforzaron y me alegro; llegaron jugadores importantes. La ropa sucia se lava en casa. No me fue bien, pues agradecido por la oportunidad y a seguir por otros caminos.

¿Sigue sintiendo el cariño de la afición del Oviedo?

Noto que la gente me quiere, a pesar de los resultados malos que di en la segunda etapa. Ahora salió lo de Salamanca y me ha llamado mucha gente de Oviedo, eso me da mucho. Más que una palmada por un triunfo. Que se acuerden de uno cuando no está. En Oviedo me aceptaron como soy, caí de pie en Oviedo. En todos los lugares te valoran por si la pelota entra o no, es lo que suele pasar. Si entra, te quieren, te abrazan; si no entra, parece que cruzan de acera para no saludarte. Eso no pasa en Oviedo, me trataron siempre como persona más que como entrenador. Podemos saber más o menos, pero ¿quién te dice que sabe más de fútbol? Nadie tiene la verdad, es muy complicada esta profesión. Oviedo siempre me trató bien, antes como persona que cualquier otra cosa. Y eso siempre lo voy a valorar.

¿Qué va a sentir si el Oviedo logra la permanencia contra el Racing a falta de una jornada?

Me alegraría mucho por la gente, sé que han sufrido mucho. Oviedo no se merece esto. Ha crecido mucho como club. El Real Oviedo se merece pelear por los puestos de ascenso. Para eso lo ha diseñado Carso. El proyecto del año que viene va a ser muy ilusionante, seguro. Arturo ya está moviendo todo con Federico y los demás. Seguro que el Oviedo va a ser protagonista de una Liga tan complicada.

Si el equipo se salva, también se alegraría por el presidente, Jorge Menéndez Vallina...

Me enteré (de su problema de salud) cuando estaba en Guatemala. Jorge estuvo siempre muy cercano a mí. Me dolió muchísimo. Tengo noticias sobre él de forma constante. Le mando un abrazo muy grande. En el trato conmigo, él fue antes persona que directivo.