¿Qué supone el punto?

“Para el Sporting un punto siempre es poco. Hoy es positivo por el momento en que nos encontrábamos. No estábamos en buena dinámica. Me voy con mal sabor de boca, con las transiciones en la segunda mitad, hemos podido hacer el segundo. Hemos tenido las ocasiones más claras. La mala fortuna, con ese gol de rebote… Lo hemos tenido en las transiciones en la segunda mitad”.

Valoración del vestuario del punto,

“Se puede considerar un punto de inflexión. Esto vale al refrendarlo cada domingo. Hemos ganado disputas, hemos entorpecido el juego del rival, hemos transitado rápido. Es el camino, pero un punto es poco, más con la necesidad de sumar de tres en tres”.

Puma Rodríguez y Jony

“Puma está en su momento, el mejor momento de la temporada. Hay que aprovecharlo. Venía con molestias y estaba fatigado. Jony no está recuperado. Estamos intentando forzar. Jony está haciendo un esfuerzo tremendo, pero tiene un dolor tremendo en el pie”.

Variación táctica

“Vamos a ir trabajando. Es una opción más. Son dos jugadores capaces de generar peligro. Hoy no teníamos a Fran, que saca su mejor versión detrás del punta. Hemos decidido buscar otra alternativa para llegar a portería rival. Hemos tenido ocasiones gracias a su trabajo y el equipo ha tenido ocasiones”.

Situación de Nafti con árbitros y Pichu Cuéllar

“No he visto nada. Lo que sucede en el campo, queda en el campo. Somos de los antiguos. Una vez que estamos fuera, tenemos que olvidarlo. En cuanto a Pichu, lo que esperábamos. Su personalidad, la paz que transmite, la confianza. Ha sido un buen rendimiento”.

Afición de Sporting

“Les damos las gracias. No es fácil que un equipo pueda atraer a tanta gente en una situación como la nuestra. Cuando uno es de su equipo, y la gente del Sporting es muy del Sporting, me ha motivado. Es lo primero que hemos hablado al llegar al estadio. Eso al futbolista le pone. La lástima es no haberle podido dar los tres puntos que se hubieran merecido”.

