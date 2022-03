"Lo que pudo haber sido ya no es, ahora la realidad es otra y tenemos que salvarnos"

El 'Puma' Rodríguez compareció en rueda de prensa para analizar la situación del Sporting, que está peleando por evitar el descenso en la semana del partido ante el Leganés en Butarque.

"Estamos con mucha ilusión de que llegue el partido. Sabemos la importancia que tiene. En el vestuario estamos todos unidos, entrenando lo mejor posible para llevarlo a cabo en el fin de semana".

Aspecto mental

"Nos ha afectado a todos el tema mental, pero es algo que estamos trabajando. Hay que tratar de ponerlo en prática en los partidos que queda. Y más en los últimos minutos de partido. Ahora lo más importante, lo que necesitamos todos, es ganar un partido".

Cómo está del pie

"Tuve un golpe contra el Tenerife y me molestaba mucho. Tengo que hacer una prueba mañana pero creo que llegaré al domingo. Hoy no he entrenado porque aún me molestaba un poco".

Cercanía con el descenso

"Todos estamos con preocupación. Llevamos varias jornadas que no conseguimos la victoria y preocupación hay. Ahora tenemos que estar unidos. Con esfuerzo y disciplina, pronto llegarán los resultados. Esperemos que sea pronto".

Buen momento personal, mal momento del equipo

"Me costó adaptarme. La selección, que me tuve que ir cada poco, me influyó. Poder estar con el equipo y que mi familia esté en Gijón me ha ayudado mucho. Contento de crecer en esa parte, pero el equipo está pasando por una situación difícil. El equipo lo ha hecho bien en varios partido pero hay que tirar adelante. Yo a ayudar a mis compañeros".

¿Qué pasa al equipo?

"Cuando llegamos teníamos un objetivo. Ahora es otro. Tenemos que salvarnos. Lo que pudo haber sido ya no es, ahora la realidad es otra, estamos en la situación que estamos. Calidad claro que hay. ¿Qué pasa? No lo sé. Estamos en esta realidad y tenemos que ser conscientes equipo y afición. Y tirar hacia adelante".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Llegada de Joseba del Carmen como 'coach'

"Todo lo que sea para ayudar a la plantilla es bueno. No pude coincidir con él en el Alavés, pero todo lo que sea para ayudar viene bien".

Visita a un Leganés que va hacia arriba con Nafti

"Tenemos un objetivo claro que es ir a Leganés a ganar. Confío plenamente en mis compañeros. Me da igual cómo esté el rival. Tenemos que dar todo por este escudo y tratar de sacar el partido adelante".

¿Hay líderes en el vestuario?

"Líderes hay. Estamos en un momento que no es bueno, pero aquí tdos somos líderes. Los que llevan más tiempo y los nuevos como yo. Todos tenemos una opinión y se respeta. No tengo ninguna queja de nadie. Los que llevan más tiempo en el club nos hablan con respeto y ayudando en todo lo posible. Parece que todo está muy muy mal pero creo que el equipo va a salir adelante, confío plenamente en mis compañeros"