El empate del Cádiz y la derrota del Deportivo ofrecen una nueva oportunidad al Real Oviedo, que mira al 'play off' de ascenso a tres puntos de distancia con nueve puntos en juego. Ha sido una jornada muy positiva para los azules. Paco González, director de Tiempo de Juego, resume el escenario: "No se le ha puesto mal la cosa al Oviedo". Por su parte, Isaac Fouto recuerda la dificultad de ganar en Tenerife, un rival que necesita los puntos para no descender a la Segunda División B.