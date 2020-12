"Si se puede mejorar la plantilla, será positivo para todos"

Ziganda confirma la baja de Grippo para el partido de este jueves (19:00 horas) contra el Alcorcón. Tampoco estará Carlos Hernández. “Nos quedamos justos en esa posición”, reconoce Ziganda. Arribas y Christian están al borde de la sanción. “Iremos buscanso alternativas”, explica el entrenador del Oviedo, que no podrá mirar al filial “por el tema de la edad”.

El técnico navarro ve a Aburjania con “mala suerte porque no tiene continuidad, prácticamente no ha entrenado cinco días seguidos. No está dando su nivel completo, porque no está a pleno rendimiento”. Por ello, Jimmy es la anternativa al centro del campo si Edgar ve la quinta amarilla o si el catalán tiene que jugar de central. “Jimmy entrena muy bien. Si juega, es un futbolista de garantías. Es un jugador de equipo, siente el Oviedo y lleva esta situación, que no es cómoda para él, con madurez”.

Ziganda asegura que están abiertos a mejorar la plantilla en enero: “Si se puede mejorar, será positivo para todos”. Sobre los futbolistas sin minutos, explica: “No he hablado con ningún jugador ni nadie ha venido a explicarme su situación. Hablo con casi todos los jugadores, con unos más que con otros, pero sobre situaciones de partidos y entrenamientos. Todos somos conscientes de la situación de cada jugador y no estamos para hacernos la vida imposible unos y otros. Hay que buscar el término medio entre las situaciones contractuales y los intereses de cada uno”.