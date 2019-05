La prudencia de Dani Martín

Para Dani Martín solo era una rueda de prensa previa al viaje a Madrid para concentrarse con la selección española Sub-21. Antes, el portero gijonés había realizado su último entrenamiento de la temporada en la Escuela de Fútbol de Mareo. Pero, durante la sesión, después en la sala de prensa, una pregunta recorría las mentes de los aficionados y periodistas: ¿seguirá Dani Martín entrenándose en Mareo en julio y agosto?

El Sporting cuenta con dos grandes porteros, los dos con contrato, los dos con un mercado que les puede tentar. El club rojiblanco examina la portería, sabedor de que tanto Diego Mariño como Dani Martín tienen capacidad para ser el '1' del Sporting en los próximos años. El joven Martín, recientemente elegido como mejor portero Sub-21 de España, necesita jugar. En Mareo saben que mantener a los dos guardametas no es el escenario más realista.

A Dani, antes de viajar a Las Rozas para iniciar la concentración del Europeo, se le cuestionó por su futuro deportivo en el club a partir de julio. "Eso no depende de mí, depende de muchas cosas. De lo que haga Diego (Mariño), de lo que haga yo. No son preguntas para mí, son para el míster, para el director deportivo. No tengo que hablar más de este tema". Martín zanja un asunto que será capital en el verano del Sporting.