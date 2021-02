"El problema del Oviedo no es Christian, sino acertar con quienes marquen diferencias"

ESCUCHA EL ANÁLISIS DE HERI FRADE EN DCA.

“Con la renovación de Christian, entiendo a quienes ven una ausencia de algo, una falta de planificación o un proyecto que va lento a pesar de llevar varios años ya en el fútbol profesional, pero estoy más con aquellos que piensan que Christian se lo ha ganado”, sostiene Heri Frade tras la renovación automática del defensa del Oviedo.

“Christian juega con todos los entrenadores, será por algo. No se lesiona. En calidad-precio es un jugador interesante para la plantilla. Seguramente está jugando más que lo que pensaban en verano Ziganda y Arnau. Yo, como directivo o aficionado, no miro el carné. Para mí, para hacer plantilla es un futbolista que está muy bien. Su rendimiento deportivo está fuera de toda duda. Y cuando no juega, también suma, y eso es muy importante”, añade el periodista en su análisis en Deportes COPE Asturias.

“El problema del Oviedo no es contar con jugadores como Christian. En este equilibrio económico que ahora es más importante que nunca, con jugadores así liberas cantidades económicas para apostar por jugadores que te puedan marcar diferencias. En una plantilla de 25, Christian está perfecto, y más cuando apuestas ahora por más gente joven. Donde tiene que acertar el Oviedo es en los 16 primeros del equipo: en los once titulares y en los cinco que tienen que ofrecerles competencia. Luego hay sitio para el Vetusta y para jugadores como Christian Fernández”, analiza Heri Frade. “Además, y digo esto sin conocerle, si llega el verano y no cuentan con él, estoy seguro de que no pondría ningún problema”.

El presentador de Tiempo de Juego también lamenta algunas acciones que protagoniza el central cántabro: “La verdad es que hizo de todo ayer. Imposible más. 'Pilló', marcó y renovó... Christian tiene sus cosas. Creo que no se acaba de acordar del todo de que hay VAR. Le podrían haber expulsado. Campabadal fue honrado. Sería por la sorpresa ante esa acción, por la falta de costumbre, pero no se quejó y de haberlo hecho quién sabe lo que habría pasado. Christian tiene cosas que arreglar,pero ya va a ser difícil que cambie; a veces es indefendible”.

UNA VICTORIA INDISPENSABLE

Heri Frade resume con este titular el triunfo contra el Lugo: “Era un partido que había que ganar”. Y amplía: “Se hizo remontando, que para la moral vendrá muy bien, y no se encajó a balón parado”. Sobre Femenías, el periodista cree que “no pudo hacer más en el gol de Puma, porque iba bien tirada, con mala leche y un bote justo antes”. Por último, Frade confía en que algunos jugadores claves vayan mejorando su estado de forma: “Es el caso de Edgar, a quien le está costando más volver a su nivel anterior”.