La primera prueba del Sporting y la conexión entre Villalba y Djuka: "Ya conocemos como pueden funcionar"

El Sporting venció en su primer amistoso de pretemporada por 1-2 a Santos Laguna, gracias a los goles de Djuka y Gaspar Campos. Es la primera prueba, pero se puede extraer alguna pincelada de los primeros compases de la nueva temporada. Analizamos el arranque rojiblanco con Dani Souto, de La Voz de Asturias y con Jorge Rey, de TPA.

Ramírez apostó por el 5-3-2 en la primera parte y por el 4-2-3-1 en la segunda, dando continuidad así a los dibujos que manejó en la recta final de la pasada temporada. No es casual, cree Dani Souto: "La temporada pasada ya habíamos visto que no se casaba con un único dibujo y que iba probando. Era complicado en plena competición. Pero en esta pretemporada, los dos sistemas que ha venido utilizando en los entrenamientos han sido estos. Ha sido consecuente". También valora esa continuidad en la idea Jorge Rey: "Ramírez decía que quería dar continuidad a lo que la temporada pasada le dio réditos y lo hemos visto en la primera prueba, con esos dos dibujos. Me quedo con dos cosas fundamentales. Creo que se da un paso muy adelante en la portería. Y me quedo con la conexión que tienen Villalba y Djuka. Villaba da un salto al equipo".

Esa conexión ha sido de lo más destacado de la primera prueba de pretemporada. También lo destaca Dani Souto: "Es parte de lo que faltó la temporada pasada. Djuka tuvo una de sus peores temporadas, en la delantera nadie superó los seis goles, fue una campaña mala en cuanto a situaciones de gol. El precedente ya lo tenemos, ya conocemos como pueden funcionar Djuka y Villalba juntos. Y cuando lo hicieron, en el primer tramo de la segunda temporada de Gallego fue de lo más destacado esa asociación. Si consiguen mantener ese nivel y volver a esa versión, sería una noticia muy positiva".

Y es que Djuka ya ha manifestado que se entiende bien con el jugador valenciano, como apunta Jorge Rey: "Sus mejores momentos vienen con Manu García o con Villalba por detrás. Necesita un generador, alguien que le asista. Aunque sepa buscarse la vida, necesita último pase. Si Villalba no sigue, habría que encontrar un jugador que conecte con Djuka".