Enol Rodríguez ya sabe lo que es jugar un partido de la Segunda División B. El futbolista juvenil debutó con el primer equipo del Marino en la visita del pasado domingo a la Unión Deportiva Melilla. "El día antes de cada partido, Oli me dice si voy con ellos o si juego con el juvenil. En este caso me dijo que iba a ir a Melilla. Durante el partido, de estar nervioso pasé a estar más tranquilo. Oli me dijo que me lo merecía", cuenta el joven jugador.

Su familia no pudo estar en el Estadio Álvarez Claro. La distancia con la Ciudad Autónoma de Melilla lo hizo imposible. Además del debut, el encuentro sirvió para que Enol se estrenara en un avión. "Sí, era la primera vez. Sin miedo, pero con las bromas de los compañeros", cuenta el futbolista juvenil, que ahora confía en seguir ayudando a la permanencia del Marino.