El primer mensaje de Cervera: "Con la plantilla que sois, vamos a estar donde tenemos que estar"

Álvaro Cervera ya ejerce como nuevo técnico del Real Oviedo. Ya ha dirigido dos sesiones y ha sido presentado en el Carlos Tartiere. El técnico llega con las ideas claras.

Si le costó mucho tomar la decisión

“No me costó mucho. Un entrenador cuando está en paro después de tanto tiempo entrenando te quedas sin entrenar hay cierto momento que te relajas y lo quieres ver desde fuera. Ya empezaba a tener ganas de entrenar. Sé que está difícil porque hay grandes entrenadores. Tuve la suerte de que uno de esos equipos que pensaba que podía venirme bien me llamó”.

¿Qué diagnóstico hace del equipo?

“Llevo dos días nada más. Lo he visto jugar. Ahora mismo es un grupo de jugadores, que la mayoría por no decir todos los conozco. Y cuando digo eso es porque los he sufrido o porque los he querido fichar. Es un equipo que ahora está tristón. Está esperando que le pase algo bueno. Todos estamos esperando eso. Necesita que el viento vaya a favor”.

Decías que uno de esos equipos que te podía venir bien era el Real Oviedo, ¿por qué lo pensabas?

“Como institución no tengo que decir nada. Es la historia la que lo dice por delante de mí. Y como entrenador porque solo tienes que mirarlo. Te plantas delante del ordenador, ves la plantilla y dices que si puede ser este... me vendría bien. Reconozco que es un equipo que lo haría muy parecido si lo tuviese que entrenar yo. Algunos retoques, pero tendría muchas cosas de un equipo que haría yo”.

Has estado en Cádiz muchos años... ¿Cómo se afronta un nuevo reto? ¿Cómo te han sentado estos años parado?

“Somos entrenadores. No somos entrenadores de esto o de aquello. Somos entrenadores de fútbol. Imagino que haya gente que especifique más, pero yo soy bastante real con la situación. He entrenado más tiempo en Segunda que en Primera. El despido fue hace un año. Al principio lo pasas mal. Fueron muchos años, hubo mucho cariño. Luego eso pasa, agradeces el estar tranquilo y luego ya viene que ya te pica y ya ves los partidos analíticamente. Que ya no disfrutaba viendo fútbol”.

¿Qué te gustaría ver el lunes en el primer partido?

“Que ganase. De las pocas cosas que puedo aportar ahora mismo me gustaría que se viese algo y que les sirviese para sentirse más cómodos en el campo. Y que nos sirviese para ganar. Sobre todo un equipo que sepa lo que tiene que hacer en el campo. Y si eso le da para ganar, muchísimo mejor”.

En una situación así, ¿es el entrenador el que tiene que adaptarse o los jugadores lo que tienen que adaptarse al entrenador?

“Si yo traigo una idea y la expongo y ves a los jugadores que levantan las cejas o que miran para abajo dices que por aquí no. Pero si la expones ves que miran y creen... Y si tenemos suerte de que los primeros momentos sean buenos, nos adaptamos todos. No voy a exponer nada que no sepan hacer. Y no van a pedir nada que yo no les sepa dar. Siempre es un compendio de las dos cosas”.

¿Te da la sensación de que tienes que trabajar el aspecto mental?

“Hay que intentar que no piensen tanto. Que piensen cuando vayamos a jugar. En pocas cosas y sencillas. Que no le den muchas vueltas. Hablar mucho yo creo que al final satura más. Hay que hablar poco y muy concreto. Es mi filosofía para estos momentos. Pocas cosas y muy concretas. Y que las puedan hacer”.

¿Les has preguntado a los pesos pesados que es lo que les ha pasado con la plantilla que hay?

“No. Les he dicho al revés. Con la plantilla que sois, vamos a estar donde tenemos que estar. Eso les he dicho”.

¿Te preocupa el tema de los lesionados? ¿Cómo afrontas el primer partido con tantas bajas?

“Me preocupa muchísimo. No me sale de la cabeza. Ahora que vivimos juntos con el cuerpo técnico, no salimos de ahí. Intentando qué podemos hacer porque faltan tres del mismo sitio y viendo qué podemos hacer. Ahora mismo la gran preocupación es esa. Pero eso pasa en el fútbol. Hasta que no estemos todos hay que hacerlo con lo que hay”.

Vienes de un equipo en el que has estado muchos años... ¿Ves lo mismo aquí?

“Siempre que se esté cómodo lo único que quieres es alargar la situación. Si estás cómodo en lo deportivo, en lo institucional... Que te sientas cómodo, que vean que aportar. Los entrenadores queremos entrenar y no solemos estar mucho tiempo en el mismo sitio. A todos los que yo conozco les interesaría estar en el mismo equipo mucho tiempo”.

¿Qué objetivo se marca? ¿Le ha transmitido algo la propiedad?

“No me dijeron que me traían porque querían algo. Porque la situación ahora es complicada. Creemos que tú puedes solucionarla. El objetivo es salir de la situación en la que estamos. No solo clasificatoriamente. También anímicamente. El resultado lleva a la otra. Si no ganamos, anímicamente no vamos a estar bien. El objetivo es salir de ahí. Y luego según cómo y cuándo ya veremos. Que vamos a salir, pero ya veremos”.