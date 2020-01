"No permito que haya amistosos. En el fútbol no hay amistosos. Hemos perdido contra un Tercera, contra el filial... Moriré con los chavales del 'B' si los del primer equipo no me dan la intensidad que queremos. Si no igualas la intensidad, no ganas a uno de Tercera". El entrenador del Sporting ha mostrado su malestar con los jugadores tras el partido de entrenamiento del pasado jueves contra el filial.