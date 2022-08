La previa de la pelea por el K-1 del Descenso del Sella, en #DCA

El Descenso Internacional del Sella volverá a dejar este sábado el espíritu de la competición y de la fiesta en el Principado de Asturias. En el K1 se prevee una prueba apretada, con muchos palistas optando a la victoria. Dos de ellos saldrán primero y segundo después de la contrarreloj. Iván Alonso y Javier López aspiran a batir a Pedersen y llevarse la victoria. Ambos han analizado la prueba en Deportes COPE Asturias.

Iván Alonso es el que tiene el mejor puesto en la salida, y es consciente de la dificultad de intentar batir al danés: “Pedersen está dando mucha guerra, pero el río es distinto. Hay que dar el callo día a día y la gente de casa tiene mucho que decir”. Javier López también es conocedor del potencial de Pedersen: “Poder batir a Pedersen sería un logro bastante importante. Viene de ganarlo todo. Es un rival muy bueno, pero el resto de rivales también lo son y hay que tenerlos en cuenta”.

El río presenta particularidades cada edición, e Iván Alonso apunta las que podría tener en esta edición “Se ve que está muy seco. Van a ser muy importantes los cinco o seis primeros kilómetros, porque hay puntos en los que se toca mucho. La Boticaria tendrá también un papel importante, pero el río está para decidirse más arriba. Emocionante va a estar un cacho”. Ese momento de la salida se vaticina como uno de los de mayor dificultad, asegura Javier López: “Va a haber que salir a tope. En K1 influye mucho la salida, porque hay que esquivar muchas piraguas y eso puede marcar mucho la diferencia”.

Y es que sin duda el Sella es la gran prueba del piragüismo. Iván Alonso no se queda corto al describirla: “La prueba reina. No da título de campeón del mundo ni olímpico, pero da una fiesta y una tensión que no la tiene ninfuna carrerra. Me pongo más nervioso en la salida del Sella que en el campeonato del mundo. Es la fiesta de las piraguas”.