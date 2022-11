La previa del Huesca - Sporting en #DCA: "La victoria llegará. Hay mejores sensaciones que resultados"

El Sporting visita El Alcoraz, uno de los campos donde el equipo local es más fiable. El equipo de Ziganda llega con un punto más que el Sporting, por lo que se vaticina un partido de máxima igualdad. Lo analizamos con Pablo Barrantes, de COPE Huesca y Javi Barrio, compañero de El Comercio.

El Sporting no viene de hacer malos partidos, pero no acompañan los resultados. Javi Barrio cree que acabarán llegando los tres puntos: "El Sporting tiene mejores sensaciones que puntos. Impone un poco el partido con ese balance del Huesca en casa y con esa efectividad arriba. A ver si el Sporting mantiene la línea del los últimos partidos. Estoy con Abelardo, la victoria está cerca. Si no se sacaron en los últimos partidos creo que ha sido por errores más que por el rendimiento".

En ataque está respondiendo bien el Sporting, pero las dudas llegan en defensa: "Me ha sorprendido más lo ofensivo que lo defensivo. El Sporting genera cuatro o cinco ocasiones por partido, salvo algún partido puntual. Y eso no es frecuente en el Sporting. En determinadas acciones creo que el equipo es sólido, pero creo que están penalizando los errores individuales".

El Huesca no ha arrancado mal, aunque apunta Pablo Barrantes que el objetivo es diferente al del año pasado: "Después de descender tenía otras exigencias, pero esta campaña el objetivo es la permanencia. Lograr cuanto antes 50 puntos y lleva 23. Ziganda lo está haciendo bien con su fútbol. Poco vistoso en cuanto ataque, pero con seguridad defensiva". Destaca la fortaleza como local: "De los 23 puntos ha logrado 17 en El Alcoraz. No encuentran la explicación ni Ziganda ni los jugadores. El fútbol es el mismo y la idea similar. El detalle que inclina la balanza quizá sea la efectividad. Ha llegado a tener efectividad de 50%".