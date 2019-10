Javi Rozada ha valorado este sábado la visita de José Aboumrad. "Nos ha transmitido toda la confianza de Carso. Nos ha animado a seguir trabajando igual. Que sigamos siendo humildes, pero también ambiciosos", ha respondido sobre el mensaje que ha trasladado el mexicano, hombre de máxima confianza de Arturo Elías.

El entrenador del Real Oviedo ha explicado que espera ver "más sueltos a los jugadores tras conseguir la primera victoria" en Tenerife. "Estamos convencidos de que vamos a dar nuestra mejor versión. El otro día me prestó ganar por los jugadores, pero si ganamos mañana, me prestaría por la afición". Rozada ha reconocido que, en una semana con tres partidos, habrá cambios en el once titular para recibir al Numancia (domingo, 16:00 horas, a partir de las 15:30 horas en el Tiempo de Juego Asturias).