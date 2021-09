La presentación de Jorge Pombo y Gastón Brugman

JORGE POMBO

Por qué elige al Oviedo

"El Oviedo fue la primera opción que tuve. Llevan tiempo detrás. Es un buen proyecto, un buen sitio y un buen club, una buena ciudad. Lo que quiero es que me quieran y que tengan confianza. Fueron los primeros y eso me ha ganado. Muy contento de estar aquí".

Presión en sus anteriores clubes y sustituir a Nahuel

"No vengo a sustituir a nadie. Vengo a ser uno más y dar el 200%. Necesito reencontrarme como jugador porque llevo tiempo sin sentirlo. Quiero disfrutar y hacer disfrutar a la gente".

Polivalencia en ataque

"He jugado en banda izquierda y detrás del punta. Me siento cómodo con libertad pero sabiendo que hay que defender y ayudar al equipo en ataque".

Año importante

"Me quiero reencontrar como jugador. Ha sido año y medio difícil. No tienes la continuidad que quieres y lo que necesitas es tener minutos. No vengo aquí con el tiro hecho; vengo aquí a trabajar y aprovechar la oportunidad que me dé el míster".

GASTÓN BRUGMAN

Últimas horas de mercado

"Me fui a dormir y pensé que no estaba hecho el transfer. Fueron momentos de mucha tensión. Estoy muy contento de haber llegado a Oviedo. El grupo me ha recibido muy bien. Ahora a disfrutar por lo que viene".

Llegada a Oviedo

"El tipo de juego en España se adapta muy bien a mi juego. Había posibilidad de otros equipos. El Oviedo fue amor a primera vista. Fueron dos días de hablar y me siento muy a gusto y muy querido. Fue muy fácil la decisión".

Posición

"He jugado casi toda mi carrera como pivote, yo sólo. Pero también con dos en el medio. Ahora lo importante es adaptarme a este fútbol. Donde el técnico crea que es la mejor opción, ahí estaré para ayudar al equipo".