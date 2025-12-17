COPE
La presentación de Almada y la situación del Oviedo, en COPE Asturias: "El club le ha dado la espalda a la gente"

La decisión de nombrar al entrenador uruguayo como técnico agrava la crisis social y la distancia entre la afición y la propiedad. Tiempo de opinión, con Sergio Fernández

La presentación de Guillermo Almada en el Real Oviedo
'Tiempo de Opinión Oviedo', en COPE Asturias

Fernando Justo Gómez

Asturias - Publicado el

1 min lectura18:23 min escucha

La presentación de Guillermo Almada como nuevo entrenador del Real Oviedo ha puesto de manifiesto la profunda brecha que existe entre la propiedad, el Grupo Pachuca, y la afición oviedista. La sensación generalizada es que el grupo presidido por Jesús Martínez ha perdido el control de la situación y gestiona el club de espaldas a su gente, tomando decisiones a miles de kilómetros de distancia sin escuchar el sentir de la masa social.

