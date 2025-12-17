opinion cope asturias
La presentación de Almada y la situación del Oviedo, en COPE Asturias: "El club le ha dado la espalda a la gente"
La decisión de nombrar al entrenador uruguayo como técnico agrava la crisis social y la distancia entre la afición y la propiedad. Tiempo de opinión, con Sergio Fernández
La presentación de Guillermo Almada como nuevo entrenador del Real Oviedo ha puesto de manifiesto la profunda brecha que existe entre la propiedad, el Grupo Pachuca, y la afición oviedista. La sensación generalizada es que el grupo presidido por Jesús Martínez ha perdido el control de la situación y gestiona el club de espaldas a su gente, tomando decisiones a miles de kilómetros de distancia sin escuchar el sentir de la masa social.
