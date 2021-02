El preparador físico del Cartagena: "Solo fue contribuir al fair play"

ESCUCHA LA ENTREVISTA AL PREPARADOR FÍSICO DEL CARTAGENA.

“Solo fue un mínimo gesto, pude contribuir al 'fair play' que debemos de tener todos los equipos”. Con naturalidad explica Fran Xavier, el preparador físico del Cartagena, su contribución personal para que Aitor García no haya recibido una sanción más elevada tras su expulsión del domingo en El Molinón.

“La jugada me pilló al lado. Una vez que el árbitro saca la roja y me entero de que es por las palabras que Aitor lanza al aire, me quedo en shock, porque sé lo que he escuchado. Tenía claro que Aitor no había dicho nada al árbitro asistente. Cuando se pierde un balón o hay una acción que no sale como uno quiere, es habitual escuchar una frase así lanzada al aire. Es una cosa normal en un partido de fútbol”, explica el técnico desde Cartagena.

“La decisión ya estaba tomada y prevalece lo que dicen los árbitros, que cuentan con medios para enmendar un posible error”, cuenta sobre esos segundos de confusión del domingo por la tarde. “En ese momento, Eduardo Domínguez (preparador físico del Sporting) y yo, y algunos jugadores que estaban calentando, intentamos que hubiera calma para volver al partido”.

El lunes, el Sporting le llamó por teléfono. “Javi Fuego se puso en contacto con David Lastra (técnico de porteros), porque tienen un parentesco familiar. Y David me dice que si me parecía bien que el Sporting me llamara para conocer mi versión. Digo que no, y entonces me llama Ramón (de Santiago). Él no me pide nada; simplemente quería saber cómo habían sucedido los hechos, me pregunta qué había escuchado yo. Hay que ser objetivos: no vamos a dejar fuera a un jugador una serie de partidos por algo que no ha hecho. Y entendí que había que echar una mano. Es la primera vez que me ocurre algo así”, explica.

Tras la llamada del Sporting, Fran Xavier se puso a escribir una declaración firmada. “Fui escueto, hice un texto sencillo. Pongo lo que yo escuché y recalco mucho el 'mi'", en alusión a lo que dijo Aitor: “Me cago en mi p... madre”, y no una expresión dirigida al árbitro asistente.

La declaración del preparador físico del Cartagena fue un elemento relevante para que el Comité de Competición desatendiera lo reflejado en el acta del partido. “Ramón me hizo llegar el agradecimiento de parte de todo el Sporting. Y por la noche, mi presidente me hizo llegar otro mensaje desde el club gijonés, agradeciendo el gesto. Pero no es gesto ni nada, solo es contar lo que pasó”. Por si acaso, Xavier desmiente que lo hiciera para que el Sporting contara con un jugador más en próximos partidos contra rivales de la zona baja: “Eso es una cábala imposible”.

El técnico del Cartagena sonríe cuando se le pregunta si espera algún tipo de gesto por parte de Aitor García: “No, me vale con que la situación sanitaria mejore y nos podamos dar pronto un abrazo; con eso estaré contento”.