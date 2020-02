El Real Oviedo ha caído a puestos de descenso a falta de 14 jornadas para el final de temporada y la situación se agrava para el conjunto carbayón. El periodista Heri Frade valora en Deportes COPE Asturias la marcha del club azul, donde la figura de Rozada también se encuentra en entredicho. “Lo que antes era una división en torno al entrenador ya no es división. Ahora es mayoritaria la idea de que el cambio es necesario. Tendrá una oportunidad más y esperemos que el equipo dé el 'do de pecho' en Lugo. El Oviedo ha competido en Girona, en Vallecas. Competir está muy bien, pero saber competir es hacer aquello que te lleva a ganar”, expone. Heri Frade no centra su preocupación únicamente en el banquillo y asegura que ante el Alcorcón “daba la sensación de que el equipo estaba perdido, sin quitarle su parte de culpa a los jugadores y a quienes han confeccionado esta plantilla”.

El periodista, que ve claro el riesgo de descenso a Segunda División B, reconoce que “la preocupación de todos es muy lógica” y cree que “los dirigentes tienen que transmitir tranquilidad, pero también tienen que saber transmitir a jugadores y cuerpo técnico la gravedad de la situación, la necesidad de reacción y la responsabilidad que tiene todo el mundo. Es una cuestión de apartar egos y salvar la situación. Si el Oviedo baja, baja todo el mundo”. Heri Frade es contundente y lamenta tener “la sensación de que estamos opositando al segundo descenso más buscado de la historia del Oviedo, después de aquel descenso de Segunda B a Tercera por motivos deportivos. Hay que tomar decisiones”, apunta. Para el periodista, “con estos números, siendo de fuera, no hay entrenador que se sostenga”.

Heri Frade piensa que todavía “hay tiempo para la reacción” y considera que “hay cosas que se pueden hacer futbolísticamente. Un equipo que lleva encajando desde noviembre pocas veces ha utilizado un esquema de tres centrales. Antes quizás no se podía por número, pero ahora sí. El Oviedo, en ataque, no está tan mal”.