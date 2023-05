El Praviano ahonda en la herida del Sporting B y jugará la final por el ascenso ante L'Entregu

El Praviano y L'Entregu jugarán la final regional por el ascenso. El que salga vencedor de la eliminatoria a doble partido disputará una última eliminatoria contra un equipo de otra comunidad para intentar dar el salto a Segunda RFEF. Algo por lo que lucharán los dos equipos que han conseguido llegar hasta este punto, después de dejar en el camino al máximo favorito, el Sporting B, y al siempre combativo Llanera.

Y es que el filial rojiblanco consumó el fracaso de esta temporada, tras no conseguir el ascenso por vía directa y no superar la primera eliminatoria por el ascenso en el Play Off posterior. Y eso que a los de Dani Mori les valía el empate en el partido de vuelta de Mareo, pero el gol visitante en la prórroga dio el pase a los de Lucho Valera, que prolongan el sueño en una temporada que está siendo brillante.









Como brillante está siendo también la de L'Entregu. El equipo de Adri González no dio ni una mínima opción al Llanera. con un contundente marcador de 4-0 consiguió desatar la euforia en el Nuevo Nalón. Las dos aficiones y los dos pueblos están volcados con sus respectivos equipos, lo que augura una última eliminatoria bonita y emocionante, antes de jugarse uno de ellos el ascenso a la siguiente categoría.