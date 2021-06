"Por seis millones no se va a vender a Djuka, no es su valor de mercado"

El director deportivo del Sporting, Javi Rico, analiza la temporada ya finalizada del conjunto rojiblanco y desgrana el próximo mercado de fichajes en el que los rojiblancos ya se encuentran inmersos.

BALANCE

Es positivo, es para estar contentos con el trabajo de la plantilla y el cuerpo técnico. Al final hemos quedado a la orilla, de una forma cruel, por cómo fue. Creo que el equipo ha estado fantástico y ha sido una lástima no conseguir el ansiado 'play off'. ¿Qué ha pasado para no llegar a la meta? Los demás equipos también juegan, el equipo ha estado en déficit en la faceta goleadora excepto Djuka y algún que otro error más. Pero mi valoración personal es francamente buena.

DELANTEROS PARA NUEVA TEMPORADA

Intentaremos reforzar la faceta ofensiva y la de jugadoras de banda. Veremos cómo va el mercado y si hay alguna salida. A partir de ahí, intentaremos reforzar ese puesto.

INFLUENCIA COVID EN FINAL TEMPORADA

Un tema como ese afecta. Creo que afectó en las secuelas físicas de los futbolistas, que a efectos de gestión. El entrenador contó con nuestro respaldo para esa forma de gestionarlo. Las decisiones que se tomaron creíamos que eran las más oportunas. Creo que no hay que darle más vueltas a este tema.

DJUKA

Djuka no me ha pedido salir. Por él, seguiría en Asturias toda su vida. Hay ofertas y veremos cómo transcurre el verano, cómo está el mercado. Tomaremos las mejores decisiones.

¿HAY INTRANSFERIBLES? ¿OBLIGADOS A TRASPASAR?

El club, por el tema de la pandemia, ha tenido pérdidas. Para poder hacer un gran proyecto y un equipo competitivo, va a tener que haber alguna venta. A partir de ahí veremos quién, cómo y por qué.

MANU GARCÍA

Estamos encantados con Manu. A título personal y título club nos encantaría que siguiese con nosotros y nos ayudase a conseguir el ascenso. No tengo constancia de nada más. A partir de ahí, espero que Manu mantenga la misma ilusión que ha tenido por venir aquí y sigamos creciendo todos juntos. Veremos cómo va el mercado. Nadie me ha transmitido personalmente que Manu quiera salir. Nos gustaría que siguiese con nosotros porque es un jugador excepcional y que nos hará crecer seguro.

JAVI FUEGO, MARC VALIENTE, PELAYO SUÁREZ

Javi ha decidido voluntariamente poner fin a su trayectoria en el Sporting. Solamente me queda agradecerle su trabajo. Es una decisión personal y solamente queda respetarla. Hay que darle las gracias por su personalidad, como a Cristian Salvador, Carmona y otros jugadores que se han ido. Marc Valiente tiene contrato en vigor y Pelayo Suárez podemos decir que está prácticamente todo cerrado para su renovación.

¿OFERTA DE RENOVACIÓN A JAVI FUEGO?

No se puede hacer una oferta cuando uno, personalmente, decide que se quiere ir. Solamente queda respetarlo, acatarlo y desearle la mejor de las suertes.

¿OFERTAS POR DJUKA?

Es más interés que ofertas concretas. Nada para decir que vamos a negociar. Hay varios clubes que han llamado más de información que de decisión.

¿NECESIDAD DE TRASPASAR?

No voy a tirar de las orejas a nadie. Para hacer un gran proyecto, tras dos años de pandemia con pérdidas para todos los clubes, solamente está el camino de vender. Ha de haber ventas para cuadrar números y poder hacer un equipo competitivo. Es algo que se ha hecho estando yo o no. Para mí no se devalúa el producto.

DIFERENCIAS CON MERCADO ANTERIOR

Lo veo igual. Un mercado complicado. La crisis está haciendo mella. Será muy lento y tocará tener paciencia. A diferencia del verano pasado, tocará hacer alguna incorporación más. En cuanto al ritmo para cerrar operaciones, será todo muy lento.

DJUKA: ¿MERCADO NACIONAL O EXTRANJERO?

El mercado que satisfaga las necesidades económicas del Sporting, pero el jugador también tiene voz y voto.

¿LE HA GUSTADO JUEGO DEL EQUIPO EN TRAMO FINAL?

Me ha gustado, siempre ha tenido claro a qué jugaba, siempre muy perfilado el cómo y el porqué. Ha habido momentos en los que hemos estado más brillantes que en otros.

¿NÚMERO DE INCORPORACIONES O PUESTOS?

Habrá que hacer cuatro o cinco incorporaciones. Necesitamos lateral izquierdo, extremos, mediocentro, delantero... Por ahí irán los tiros.

IDEA PARA FILIAL TRAS DESCENSO

Es un tema en el que sabíamos el riesgo que podíamos correr. Convocar 23 futbolistas en la primera plantilla siempre lo prioriza. Eso al final no es bueno para el filial. No habrá revolución. Han debutado 11 juveniles. Es un equipo joven y tiraremos de la gente de casa como siempre he dicho. En la labor de la dirección deportiva, si el futbolista tiene condiciones, seguiremos mirándolo igual independientemente de la categoría. Se ha descendido con muchos jugadores debutando. Prefiero eso a firmar jugadores de 24 ó 25 años para el filial. Han descendido muchos filiales. Estoy contento por lo que viene detrás porque es todo de aquí y es lo que vamos a priorizar.

¿CESIONES DE JUGADORES DEL FILIAL?

La mayoría seguirán. No va a salir cedido nadie. Lo mismo que el Sporting les apoya en momentos jóvenes y apuesta por ellos, entiendo que ellos han de responder de la misma manera.

¿QUÉ PRETENSIONES MANEJA SPORTING CON DJUKA?

El mercado lo dirá. Es atípico. El precio al que se venda será el bueno.

¿HABRÁ PROBLEMAS PARA PODER INSCRIBIR JUGADORES?

Nunca he tenido problemas a la hora de firmar un futbolista. Ya veréis como este año volveremos a hacer un gran equipo con las cuatro o cinco incorporaciones que haya.

VALORACIÓN DE SUS TRES FICHAJES (CAMPUZANO, SAÚL, CUMIC)

Campuzano ha tenido la desgracia de las lesiones. Era el delantero que todo el mundo quería. Ha tenido la desgracia de las lesiones. No tengo dudas de su nivel. Lástima que no haya podido demostrarlo. Respecto a Saúl, su porcentaje de partidos ha sido elevadísimo y ha dado un rendimiento notable. Cumic ha dejado más chispazos que rendimiento.

CHRISTIAN RIVERA

Es jugador de Las Palmas y tiene contrato. A partir de ahí, no puedo hablar de un jugador que está con contrato en vigor en otro club. Interesan los buenos jugadores y él es un buen jugador, pero pertenece a Las Palmas.

MARC VALIENTE Y SAÚL GARCÍA

Marc tiene contrato y no tengo nada que hablar de su futuro. De Saúl dependerá del Alavés.

¿ESTÁ FUNCIONANDO TODO COMO LE GUSTA?

Todo se puede mejorar. El camino es el que quiero. Hemos conseguido renovar una serie importante de jugadores: Guille Rosas, Gaspar, Gragera, Pedro... asentar un proyecto con gente de la casa, que es desde donde queremos crecer. Intentar que las incorporaciones nos hagan mejores de lo que ya somos. Estoy contento porque se ha sentado una base de futuro.

¿MUCHAS VENTAS O UN GRAN TRASPASO?

Prefiero que solamente sea una venta y que lo demás no se toque. Creo que esa base de la gente de casa, más la gente que ya está aquí, siente de verdad el Sporting. Tienen un potencial tremendo. Me gustaría que no se tocase porque por ahí pasará el futuro del Sporting.

SAÚL Y PABLO GARCÍA

No me voy a meter en cuestiones de alineación. Es una parcela de Gallego. Ha entendido que los minutos de los dos jugadores fueran los que fueran. Pablo tiene un futuro espectacular y tarde o temprano terminará jugando los minutos que se merece. Nunca he visto un entrenador que vaya en contra de sí mismo. Entiendo que lo que ha hecho Gallego, que ha sido excepcional en todo, ha puesto al Sporting donde se merece y ha hecho enriquecer la plantilla.

DAVID GALLEGO

No ha llegado interés. Estamos encantados con su trabajo y con el del staff. La vuelta es el 4 de julio. Hay buena sintonía. Me consta que está encantado en el club. Todos felices y encantados.

JUEGO DEL EQUIPO

Un equipo con 40 jornadas y media en 'play off' creo que ha hecho muchísimas cosas bien.

MÁS MANU GARCÍA

A día de hoy nadie ha pedido salir del Sporting. Nadie. Manu, internacional sub-21, en su momento el Sporting hizo un esfuerzo para que viniese. A mí me gustaría que siguiese con nosotros.

PORTERÍA

Todos los jugadores están en el mercado. Mariño quiere seguir con nosotros sin ningún tipo de dudas. Es para estar contentos.

OBJETIVO

Eso lo veremos cuando cerremos la plantilla. Lo podré concretar el 1 de septiembre. Siempre dije que estando en el Sporting los objetivos siempre son los máximos; queramos o no queramos; tengamos más o menos poder económico. Aquí todo el mundo exige lo máximo. Los equipos que bajan de Primera tienen más poder económico.

JUGADORES QUE VUELVEN TRAS CESIÓN

Su proceso de cesión no fue el deseable. Con Neftali hay un principio de acuerdo para no seguir, no habrá problema. A Álvaro Vázquez le hemos transmitido que lo mejor para él es que busque otro destino porque aquí lo va a tener difícil.

¿SE ACPETARÍA UNA OFERTA DE SEIS MILLONES POR DJUKA?

No quiero entrar en temas de dinero ni de precios de mercado. Por seis millones no se va a vender a Djuka. Entendemos que no es su valor de mercado. Intentaremos sacar la mejor cantidad posible por el posible jugador que se tenga que ir.

CRISTIAN SALVADOR

Ha jugado los minutos que ha considerado el entrenador. No ha habido nada porque tenga o no contrato. Quiero agradecerle su comportamiento ejemplar durante todo el año. Me parece un chico excepcional, un gran profesional. Ha sido un ejemplo de lo que es un profesional.

RELACIÓN EN EL ADIÓS DE JAVI FUEGO

Es un tema personal. Respecto a los actos, es un tema de club.

PRETEMPORADA

Será toda aquí. No hay mejor sitio que Gijón. Estamos intentando cerrar los partidos.

¿MIRA LA DIRECCIÓN DEPORTIVA HACIA ALGUNA LIGA CONCRETA?

La secretaría técnica está encantada con Noé Calleja y todo el personal. Se ha hecho una labor de seguimiento a los mercados donde económicamente podemos acceder.