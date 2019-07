"Si ponen a los canteranos, darán un gran nivel"

Héctor Nespral no duda. “Si los ponen, darán un gran nivel”. Se refiere a sus compañeros canteranos oviedistas. “Lo han demostrado en Segunda B, ¿por qué no lo van a hacer en Segunda?”.

En torno a la controversia sobre si es necesario incorporar más jugadores foráneos, Nespral cree que “ese debate no se acabará nunca, es propio del fútbol”, pero su respaldo a la cantera no tiene fisuras. “Confío en todos ellos, estoy seguro de que lo pueden hacer muy bien. Hay que darles 10 ó 20 partidos y no mostrarles desconfianza sentándoles en la grada”, explica el centrocampista ovetense.

El rendimiento de Jimmy Suárez es el ejemplo que confirmaría su petición. “Jugó a un nivel extraordinario contra equipos como el Deportivo o Las Palmas. Eso es muy de valorar”.

El exjugador del Langreo comienza una nueva etapa en el Barakaldo. “Uno tiene que salir de la zona de confort, es una gran oportunidad, y también es una responsabilidad mayúscula el hecho de ir a un equipo histórico de la categoría que siempre está arriba”, razona; “necesitaba salir de casa. Me lo he trabajado: desde el Oviedo bajé a la Tercera División sin ser una decisión fácil”.