Pol Valentín: "Me encuentro cómodo de carrilero. Puedo dar buen rendimiento"

El Sporting ya trabaja en el próximo partido, en El Molinón ante el Huesca, un encuentro clave para no meterse en más problemas. Después del entrenamiento de este miércoles en Mareo, Pol Valentín ha hablado en sala de prensa.

¿Cómo está viendo su temporada personal?

"Me encuentro muy bien. He tenido momentos, pero siempre estoy preparado. Se trata de estar al máximo para cuando puedas tener la oportunidad. Tuve la mala suerte de que la lesión del pubis me vino en un mal momento. Ahora estoy al máximo ya".

Sobre el cambio de entrenador y la posibilidad de jugar con carrileros

"Soy un jugador que se adapta bastante a varias posiciones. Me encuentro muy cómodo jugando de carrilero. Creo que puedo dar un buen rendimiento. Es una buena posición para mí por mis características".

Reencuentro con su hermano en el partido ante el Huesca

"Hablamos justo de eso el otro día, pero no hablamos mucho de fútbol. No es la primera vez. Es algo especial, pero lo tomas con naturalidad".

Si nota respeto en el ambiente por la cercanía al descenso

"No lo llamaría miedo. Vengo de una situación en la que mi equipo descendió y creo que al final son cosas con las que tienes que convivir. Recordar cosas que se pudieron hacer mal y no repetirlas".

¿Cómo está siendo el proceso de adaptación con Ramírez?

"Cualquier cambio tiene su proceso. El equipo está muy cómodo, pero no vas a jugar en una semana o dos como el entrenador quiere. En poco tiempo se verá lo que quiere el míster".

¿Hace falta ganar rápido para ahuyentar la zona baja?

"Sí, está claro y además es contra un rival que está cerca en la tabla. Va a ser un partido con mucha tensión. Hay que ganar sí o sí".

¿Qué puede estar fallando para que el Sporting esté en esta situación clasificatoria?

"En su día a lo mejor no aprovechamos las ocasiones que tuvimos. Ahora creo que a nivel defensivo está mejor y estamos en el proceso que propone el míster".

¿Se está trabajando para mejorar de cara a la portería rival?

"Trabajamos todo. Tema defensivo, tema ofensivo... No es algo que preocupe. El otro día tuvimos un par de ellas. Si hubieran entrado el discurso sería diferente. Sí que es verdad que tenemos que generar más, 'porque estábamos jugando contra un equipo con uno menos".

Contra el Zaragoza y contra el Leganés, el rival estaba en inferioridad, ¿Cómo explica las dificultades?

"La categoría es muy dura y el equipo contrario al quedarse con uno menos se encierra atrás y también es complicado. Tenemos que encontrar la manera de poder hacerles daño".