¿Podría estar Carlos Alcaraz en el Gijón Open? "Es complicado, pero no descarto nada"

Vamos conociendo poco a poco los grandes nombres del nuevo Open de Gijón. Un ATP 250 que llega cargado de jugadores de gran nivel como Pablo Carreño, Roberto bautista, Fabio Fognini, Alexander Rublev o Dominic Thiem. En el día después del histórico triunfo de Carlos Alcaraz en el US Open, le hemos preguntado a Fernando Castaño, presidente de la Federación Asturiana de Tenis, por las posibilidades de que el murciano compita en el Palacio de los Deportes de Gijón a partir del 6 de octubre.

Estamos a próximos a conocer la lista definitiva de los nombres que participarán en el Open. "Hoy desde las 18:00 horas se publica la lista de inscritos y conoceremos la lista principal de tenistas. Se tienen que apuntar en una aplicación propia. Luego tenemos tres wild card", cuenta.

Explica Castaño en Deportes COPE Asturias lo mucho que cuesta traer a un Top-10 de la ATP. "El Top-5 cobra unos fijos por asistir a los torneos de 300.000 o 400.000 euros. Tsisipas, por ejemplo, 150.000 euros y Kyrgios 120.000", revela.

No descarta Fernando Castaño la participación de Carlos Alcaraz en el Gijón Open, aunque reconoce que es una opción complicada. "Es complicado. Tiene un calendario muy complicado, pero no descarto nada, aunque no sea fácil. La Federación Española ayudó a Carlos con unas becas cuando más lo necesitaba y la idea era cobrarse la factura... De momento, vamos a poner los pies en la tierra", sentenció.