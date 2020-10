"En pocas semanas cogeré mi mejor pico de forma y se notará"

"Está siendo incluso mejor de lo que me habían dicho". Nahuel Leiva no esconde su alegría en Oviedo, donde asegura sentirse mejor de lo que esperaba. El extremo argentino analiza su primera titularidad, en el derbi contra el Sporting: "Me encontré bien, pero aún me falta dar un paso más en todo. En pocas semanas lo cogeré (el mejor estado de forma) y se notará".

Sobre el apoyo en las calles en la previa del derbi asturiano, Nahuel afirma que "nunca había vivido algo así". El extremo del Oviedo cuenta también lo que Ziganda le pide como jugador de banda: "Que sea atrevido, que rompa al espacio, que tenga mucho uno contra uno".