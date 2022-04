"¿Playoff? Hay que pensar en el Mirandés porque para el resto queda muchísimo"

José Ángel Ziganda compareció en rueda de prensa antes de recibir el sábado (16:00 horas) al Mirandés en el Carlos Tartiere. Confirmó la lesión de Lucas y habló de diversos temas de actualidad en el conjunto azul, en plena pelea por el playoff de ascenso.

¿Cómo está la plantilla de cara al Mirandés?

"Con Lucas hemos tenido un pequeño disgusto. Pensábamos que era una sobrecarga. Incluso él no sentía muchas molestias. No jugó en Alcorcón por precaución. Ha hecho una resonancia y tiene una rotura en el sóleo. Brugman también tenía molestias musculares y no tiene nada, pero va a depender de sus sensaciones contar con él o no. Está mejor, pero a estas alturas de temporada y viendo el disgusto con Lucas, seremos precavidos. Borja tiene esta gripe que está por todos lados. Ayer ya pudo corretear y a ver cómo está hoy. Con Lucas no contamos, con Brugman y Borja esperemos contar".

¿Qué no te gustó en Alcorcón?

"Lo menos, que los mínimos ofensivos, juguemos bien o mal, siempre tenemos profundidad por banda y generamos ocasiones de gol. Creo que durante los primeros 80 minutos, quitando una transición y una jugada entre Pierre y Borja, estuvimos lejos de generarles incertidumbre. Aunque no tengamos ese juego fluído de otros equipos, sí solemos tener llegada por banda. Eso lo eché en falta, que en cualquier momento pudiéramos generar peligro como sí hicimos los últimos diez minutos".

¿Cuánto de importante es que todos los jugadores remen hacia el mismo lado?

"Importantísimo, seguro. Imprescindible para conseguir los máximos objetivos. Que contemos con esa disposición y mentalidad, con ese espíritu de los que inician y vienen después. En El Molinon cambió el resultado con los cambios. Que a los jugadores les dé igual salir de inicio o en los ultimos minutos, es importante. Se está transmitiendo ese espíritu. No solo ahora sino durante todo el año. El grupo está muy unido, el respeto entre unos y otros es máximo. Se está notando en los marcadores".

Posible once: ¿Tarín o Costas?

"Estoy en una situación parecida. Haga lo que haga seré injusto. Los dos me dan garantías, como el resto. También jugó Lucas o Carlos, Pierre o Mossa, Christian está entrando poco pero cuando enra lo hace bien… contamos con todos. Los necesitamos a todos. Podemos tener bajas de última hora. Todos están en disposición de jugar y, respecto a estos dos que me dices, estoy en una situación parecida. Son jugadores que han dado mucho nivel. Rodri ha rendido a gran nivel y sobre Costas, mi opinion no ha cambiado de la semana pasada a esta. Hay otras cosas con las que hay que jugar".

El Mirandés no se juega nada. ¿En qué puede influir?

"Es cierto que, al no tener un objetivo muy concreto, puede parecer que a esos equipos les puede faltar un punto de intensidad o concentración en determinadas jugadas. Nosotros, el Fuenlabrada con la Ponfe, el Ibiza con Las Palmas... todo se iguala. Influyen los presupuestos y los clubes aprietan. Para los clubes es muy importante. No se vive la semana con la misma intensidad si no te juegas nada, pero es un arma de doble filo. Confianzas las mínimas"

¿Ha cambiado mucho el Mirandés con Etxeberría?



"Cambia la dinamica y la confianza con la que estan jugando. Han cambido muchísimo. Tienen una forma de trabajar que les están dando buenos resultados. Tienen scouting de gente joven. Son como un filial de mucha calidad reforzados con gente de experiencia en la zaga, en la portería... Son un compendio muy atractivo de ver. La llegada de Joseba les está dando más confianza, sacando una buena versión de esos jugadores que tienen. Muy dinámicos, muy rápidos. Tenemos que estar muy bien para contrarrestar sus virtudes".

¿Ves a Joni Montiel más como un jugador de segundas partes? En ocasiones parece que juega en su contra hacerlo tan bien como suplente.



"Es cierto, está jugando en su contra. Tengo que pensar en la manera de la que más posibilidades de ganar. Está dando sensación de decidir el partido en las segundas partes. Está siendo un jugador importantisimo saliendo de ahí. Lo está viendo y lo está sintiendo. Está siendo de los jugadores más decisivos. Querrá jugar de inicio, eso seguro, pero el entrenador tiene que hacer una previsión de partido en la que hacer que tengamos más posibilidades de ganar. Nos da posibilidades muy atractivas en las segundas partes. Alcorcón o Cartagena dices: 'Joni, calienta que es tu momento'. De inicio también podría ser… o no. Lo bueno para él es que está siendo muy importante. Y se está viendo las ganas y confianza que tiene".

¿Qué ha cambiado en el equipo para llevar esta racha de cinco victorias seguidas?



"Creo que el equipo está siendo muy maduro con este final de temporada. Sabemos la historia reciente del club. Sabemos como se está desarrollando en este final de temporada y nos hemos concienciado muy bien. Partidos que son mas competidos y somos capaces de aguantar esa competitividad y sacarlos o el día del Alcorcon que estuvimos muy mal. Nos estamos adaptando al tipo de partidos que se nos está dando. Es un tema de madurez de la plantilla, de tener un objetivo común todos, de no dejarnos vencer por la desidia, por los momentos malos. Sabemos que esos momentos de dificultad e igualdad, el que más resiste se lleva el gato al agua. Lo estamos llevando bien en este tercio".

¿Qué estás recibiendo de la afición? ¿Cuál es el 'feeling' del aficionado del Oviedo en este punto de la temporada?



"Se palpa. Se nota cuando paseo, cuando salgo a la calle, cuando voy a por el coche. Noto que la gente lo está viviendo, que está muy ilusionada. Te hacen un comentario tras otro y noto enganchada a la gente, necesitada de alegría y de tener objetivos positivos. Te comentan de jugadores, de Bastón, del otro... y todos para bien. Objetivos positivos, que te ilusionan, de Baston del otro, todo para bien… que haya esta simbiosis es muy importante. El dia de Leganés fueron claves para sacar adelante el partido".

¿Crees que las características del Oviedo con un Tartiere lleno, con el equipo siendo fiable, se amolda bien al formato de un hipotético playoff?



"Mirandés. Que nos aprieten, que nos animen, que nos aguanten, que nos sostengan, que sean más firmes que nosotros todavía porque nos van a pegar sustos...Tenemos que pensar en Mirandés porque para el resto queda muchísimo".

¿Qué relación tienes con Joseba Etxeberría y cómo le ves en su carrera como entrenador?

"Tengo buena relación con él. Estuvo viéndonos por aquí. Le gusta mucho el fútbol. Es de esos entrenadores que no es ex jugador, que ama el fútbol. Le gusta ver, le gusta hablar. Tiene mucha ilusión por entrenar. Con el filial lo hizo muy bien y con el Mirandés lo hizo espectacular. Tengo muy buena relacion con él y espero que le vaya muy bien".