"La plantilla que tenga el martes será para mí la mejor del mundo"

El técnico del Sporting, David Gallego, valora el triunfo de los suyos ante el Mirandés. Antes de comenzar su comparecencia, quiso tener un cariñoso recuerdo para Preciado y sus familiares, hoy presentes en el estadio. "Como máximo responsable de este equipo, queríamos dedicarle la victoria a Preciado y a su familia. Estoy convencido de que estaría contento por la victoria y por esos valores con los que queremos que se identifique el equipo. Estará contento por los valores y por la victoria".

¿PARTIDO MÁS COMPLETO?

No creo que haya sido nuestro mejor partido. Creo que nuestra primera parte ha sido brutal, buenísima. Tocaba esto. Hemos trabajado esto durante la semana. Sabíamos dónde estaban las ventajas. Mejor no se puede hacer. En la segunda parte ha habido ratos que no hemos estado del todo bien. Es una pena que su gol nos haya generado cierta incertidumbre, pero no se han puesto nerviosos.

¿PUEDE PEDRO DÍAZ SER JUGADOR DE PRIMERA SI ESTÁ A ESTE NIVEL?

La Primera División es regularidad. Pedro ha hecho un gran partido. Todos los que estamos aquí somos de Segunda División.

¿CÓMO VALORA EL PARTIDO DE 'EL PUMA'?

Me gusta elogiar a nivel colectivo. Si Puma hace buen partido es porque el resto también lo hacen. Estoy igual de contento del trabajo de Pablo Pérez, como del que no ha participado. Que hayamos sido más verticales te lo manda el partido. El oponente te dice a lo que puedes jugar.

¿LE RECUERDA ESTE INICIO AL DEL AÑO PASADO?

No me acuerdo de nada del año pasado. Ni me preocupa, ni me ocupa. Tenemos que recuperar y pensar en el Girona. Con siete puntos, no conseguimos nada para el final de temporada.

¿LE PENALIZA PERDER A TRES FUTBOLISTAS DE CARA A GIRONA?

Hoy no era obligado hacer cambios y lo hemos hecho. Faltan tres, pero haremos un equipo competitivo. Los que no estén, ya no me preocupan desde hoy. Nos penaliza. Tenemos tres menos para elegir, para rotar y para buscar soluciones o alternativas.

¿QUÉ SUPONE VIVIR ESTE INICIO LIGUERO CON LA AFICIÓN?

Feliz y contento. Por encima de los puntos. Por la actitud y el compromiso. La evolución que vemos en el equipo. Cosas que nos están gustando, pero no nos dice nada. Quedan 39 jornadas. Imaginaos. Se está generando esa energía entre nosotros y la afición. Juntos somos mejores.

¿LE HA DECEPCIONADO EL MIRANDÉS?

La propuesta del Mirandés es un espectáculo. No renuncia a su estilo. Sabían que iban a asociarse, a salir en corto. Son valientes. Teníamos que estar muy encima. No me han sorprendido. Felicito al club y al entrenador por su propuesta tan atractiva. Acordaos del Mirandés esta temporada.

JUEGO DEL EQUIPO

El equipo entiende cada vez más lo que buscamos y queremos. Contento porque si nosotros interpretábamos bien la salida, podíamos generar situaciones de peligro.

GOL EN CONTRA A BALÓN PARADO

Si vamos a solo eso, es verdad. Tenemos que seguir trabajando. No me preocupa. Es más la segunda opción porque nos olvidamos del jugador. Nos hemos despistado un poquito. Nos servirá para mejorar. Las cosas pasan por algo. Tenemos que buscar soluciones.

CIERRE MERCADO Y SITUACIÓN DE DJUKA

Se va a la selección, no estará en Girona y solo pienso en eso. Soy positivo con los jguaores que están.

¿FIRMA QUEDARSE COMO ESTÁ EL MARTES?

Ni firmo, ni no firmo. El mercado dirá. Si el club considera que hay posiciones que se pueden mejorar, encantado de entrenar a un jugador más. Tenemos que ser conscientes de ver cómo queda la plantilla. La plantilla podrá ser más o menos competitiva, pero para mí será la mejor del mundo. A muerte con ella.