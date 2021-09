"La plantilla podría ser más potente pero estamos muy contentos"

Valoración del mercado de fichajes

"Estamos satisfechos por la plantilla que queda a día de hoy. Muchas de las prioridades de inicio de mercado hemos conseguido tenerlas. Hay otras que no han podido ser pero con lo que tenemos estamos muy contentos. Contento también con el esfuerzo de la Dirección Deportiva y del esfuerzo que ha hecho el club para mantener esta plantilla. ¿Podría ser más potente? Sí, pero estamos muy contentos".

Berto

"La valoración es positiva, si no ni estaría. Creemos que ha dado un pasito adelante. La verdad que vemos un Berto que ha dado un paso adelante con respecto al año pasado. Estamos muy contentos con su evolución. Lástima de la lesión que le ha tenido apartado".

Cómo ha vivido las últimas horas de mercado con Djuka

"Estaba al corriente de lo que estaba sucediendo. No estaba ni tranquilo ni intranquilo. Pudo salir antes él y cualquier otro jugador. Estaba de forma normal y esperando que acabara ya para tener claro qué plantilla vamos a tener al final".

Djuka se queda

"Tiene una influencia brutal en nuestro juego. Es muy determinante para nosotros. Sustituirle no hubiera sido fácil. De inicio sabemos lo que nos aporta y cómo de adaptado está a nuestro juego. Es una magífica noticia que se quede para nosotros y para el club".

¿Hay que darle cariño a Djuka?

"Cuando venga veremos cómo viene. Hablaré con él, pero le damos cariño a todos y Djuka va a ser uno más".

Llegada de Pichu Cuéllar

"Lo más importante es que el club consideró que Christian Joel, con una progresión impresionante, debía salir para tener minutos. La dirección deportiva consideró que su sutituto debía ser Pichu. Lo más importante de un portero es que pare. Quiero que esté centrado en el rol de portería. Siempre hay momentos o fases en que las cosas no van bien y ahí nos ayuda su experiencia, pero no hay que pedirle más cosas porque para eso hay un cuerpo técnico".

Ausencias en Girona

"Cada semana hay un once titular. Perdemos tres jugadores importantes, así que vamos a Girona debilitados. Es así y no lo vamos a negar. A nivel colectivo, como tenemos menos posibilidades, perdemos potencial".

Sin sustituto para Djuka

"Se han reforzado en muchas posiciones lo que habíamos pensado y en otras no ha podido ser. Hay que tener en cuenta el tema económico. El esfuerzo ha sido tremendo y estoy contento con lo que hay. De '9' tenemos a Djuka y me parece una falta de respeto pensar que no tenemos a Pablo. Pablo ha rendido cuando se le ha necesitado. Con esta plantilla vamos hasta el final".

¿La ausencia de Djuka puede condicionar a nivel defensivo?

"Tenemos muy claro lo que tenemos que hacer y lo que nos va a proponer el rival. A veces quieres hacer una cosa y el rival no te deja. El equipo va a competir muy bien otra vez"

Girona

"Es un equipo con un potencial tremendo. Muy poderoso en estrategia, con jugadores expertos en todas las líneas. Mucho talento y mucho juego por dentro con Stuani que es determinante. Es un equipo muy compensado y con un entrenador muy bueno. Es un rival buenísimo. Esta categoría es muy complicada y hay que valorar mucho cuando se sacan cosas en cualquier estadio. Tenemos nuestras armas para hacerle daño al Girona y lo que queremos es que pase lo que nosotros queremos que pase".

¿Le gusta jugar los viernes?

"Me da igual. La semana es la misma de viernes a viernes. No tengo nada que hacer el viernes. La reducción sí que nos afecta, si hay menos días de entreno, pero siendode viernes a viernes o de sábado a sábado no nos preocupa".