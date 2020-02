¿Se imagina Álvaro Vázquez un final de temporada con la tensión de evitar el descenso? La pregunta la despacha el delantero del Sporting en apenas dos segundos: "No me lo planteo porque no lo veo". El jugador rojiblanco observa una mejoría en el equipo. "Con el cambio de entrenador, estamos trabajando diferentes cosas, hacemos muchas cosas bien. Hay pequeños detalles que hacen que el partido se decante para el otro lado. Hay que minimizar esos errores y creo que el equipo va a tirar para arriba", apunta.

Álvaro, con protagonismo creciente con Djukic en el banquillo, asegura que no se planteó salir del Sporting el pasado mes de enero. "No pasó por mi cabeza salir en el mercado; estaba centrado en estar aquí, en ayudar al equipo, jugar y competir, que para eso vine. En los mercados hay cosas que se saben y otras que no. La gente pregunta por todo el mundo y si un jugador no tiene minutos pues, a lo mejor, otro equipo se puede interesar, pero yo estaba con la cabeza aquí", concluye.