Planificación y pretemporada: así avanzan Real Oviedo y Sporting

Avanzan a buen ritmo las pretemporadas del Real Oviedo y del Sporting hacia el cuarto partido amistoso. Y lo hacen con las plantillas ya muy avanzadas y a falta de detalles. Una pretemporada que permite ir viendo las ideas de los técnicos de cara a la campaña. Las analizamos en Deportes COPE Asturias con el analista Sergio Fernández.

Al Real Oviedo le falta principalmente una pieza. Importante. La del mediocentro: "Puede esperar porque tiene jugadores para jugar partidos. Pero necesita fichar. Esperar sí, pero firmar es obligatorio. Tirar así hasta invierno me parecería una temeridad. Me parece que es más una estrategia de cara al mercado que una realidad. Y a ver en banda izquierda, porque a Bolo le gusta jugar con jugadores a pierna natural".

Una de las dudas es ver el dibujo y el plan por el que apuesta Bolo: "Ahora mismo es imposible ver dos delanteros juntos en el Oviedo. Estamos viendo más jugar con mediapunta. Por eso está la duda de si Enrich viene para ser titular. Pero como todas las pruebas indican más al mediapunta o solo con un delantero, ahi´están las dudas. Borja creo que va a ser titular toda la temporada, pero a Marcelo lo tengo en alta estima, me cuesta no ver que vaya a tener muchos minutos. Hugo Rama creo que está dando minutos buenísimos... Creo que se han firmado futbolistas de muchísimo nivel, que pueden ser diferenciales, pero hay que encajarlos en un once".

Y es que la figura de Marcelo Flores puede ser determinante: "Es un chico que tiene que lidiar con la presión que ha tenido en México. Está preparado para llegar a la élite. Creo que han apostado bien por el Oviedo en vez de meterse a una primera división del extranjero. Es tan rápido y tiene giros que no los hay en la categoría. Espero que lo podamos ver mucho en banda izquierda. Creo que es donde más destaca".

En cuanto al Sporting, también tiene la planificación avanzada, construyendo una plantilla del gusto del técnico: "Abelardo es un míster que el mediapunta tipo Manu o Villalba no le saca mucho provecho. Buscando jugar con dos delanteros. Creo que va a ser un equipo muy reconocible. Me genera un poco de dudas que hay muchísimo gallo en la plantilla. Son futbolistas que van a querer ser importantes y que van a querer minutos. Y eso hay que sumarlo a los que ya están. A ver como lo encaja Abelardo. Si lo consigue tendrá un equipo para estar arriba".

También hay apuesta de Orlegi por un talento joven mexicano: "A Carrillo lo tengo visto menos. Creo que le puede costar un poco más que a Marcelo. Creo que Marcelo en las presiones y en el sacrificio se le puede aprovechar y a Carrillo hay que verlo. Es muy joven y tiene futbolistas al lado como Jony".