Pierre Cornud: "No hay que bajar la guardia por haber ganado el derbi"

Cómo llega el Oviedo a Alcorcón

"Estamos pensando en Alcorcón. Ir allí y hacer lo máximo para sacar los tres puntos. El equipo está muy enchufado".

Sanciones a Rivera y a Berto. ¿Justas?

"Todo el mundo vio las sanciones. Ya ha pasado, no podemos hacer nada. El partido de Gijón ha pasado. Estamos en otras cosas ahora. Estamos pensando más en Alcorcón que si las sanciones deberían de ser más o menos. Estamos pensando en Alcorcón".

Fiablidad defensiva

"Muy importante. No es fácil en esta categoría mantener la portería a cero. Estamos en una beuna dinámica y hay que seguir siendo fuertes defensivamente".

¿El de El Molinón ha sido tu mejor partido de la temporada?

"No sé si fue el mejor, pero como era un partido importante se ha notado un poco más. No te diría que es mi mejor partido del año, pero fue un partido importante".

¿Llegas en buena forma a este tramo final de liga?

"Estoy bien. Tuve problemillas hace unos meses con dolores de isquio, pero me siento bien y recuperado".

Parece que todos en el Oviedo estáis con la 'flecha hacia arriba'

"Entramos en un tramo final donde hay que estar en forma y mentalmente bien. Cada punto es importante a partir de ahora. La importancia de estar física y mentalmente bien ayuda al grupo".

Alcorcón, ya descendido. ¿Cómo lo valoras?

"No sabría decirte porque no estoy alí. Lo que sabemos es que nos estamos preparando para sacar los tres puntos. No hay que bajar la guardia por ganar el derbi. No vale decir que ya ha terminado la temporada. Tenemos que seguir haciendo el buen trabajo que estamos haciendo".