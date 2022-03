Pier Cherubino: "La historia del Sporting puede ayudar en momentos como este"

Pier Cherubino estuvo en 'El Tertulión del Sporting' en Deportes COPE Asturias desde La Cañada Real Molinón hablando de la mala situación del equipo rojiblanco. Pier marcó 11 goles en Primera División en la temporada 94-95 y jugó una promoción de descenso. Aporta su experiencia, ahora, desde Sevilla, donde reside.

¿Cómo ves la situación del Sporting?

"Preocupante. Con lo bien que empezó la temporada... Luego buscas un cambio de entrenador para tener un revulsivo inmediato y, cuando no lo hay, puedes entrar en problemas. Cuando tienes un equipo que quizá no está preparado para pelear por los puestos de abajo, las cosas se pueden complicar"

Vaso medio lleno o medio vacío

"Complicado. Es un equipo que no está hecho para estar ahí abajo. Los comentarios de que eres el equipo que marca el descenso, esos nervios, pueden perjudicar mucho. Comentar que la plantilla no está bien planificada ahora mismo no ayuda, los jugadores necesitan confianza. Todo depende de que El Molinón siga enganchado; si El Molinón está metido y apoya, lo pueden sacar adelante".

¿Qué ves en el Sporting?

"Un equipo al que le gusta jugar al fútbol. Esa era la idea de Gallego. Un equipo con control de partido, con gente rápida arriba, con un goleador buenísimo para la Segunda División... pero que cuando tiene errores en zona defensiva lo paga. A veces es más importante portería a cero, que luego los goles llegan y más teniendo a Djuka. La parcela defensiva hay que tenerla bien protegida".

Si no puedes ganar, no pierdas

"Hay equipos en la parte baja a los que les cuesta ganar. A veces, un punto parece que no pero te sirve. Te quieres ir como un loco para arriba... y lo pierdes. Si quieres ir a por el partido, necesitas jugadores que te mantengan las vigilancias defensivas atrás. A veces las prisas y los nervios hacen que te vayas arriba como un loco pero luego terminas perdiendo, como ha ocurrido".

Liderazgo

"Es lo más importante, principalmente el entrenador. Tiene que ejercer como líder en el vestuario. Martí acaba de llegar, creo que está capacitado para ello. Y luego los capitanes son importantes pero a veces también salen futbolistas jóvenes con protagonismo especial en el campo y fuera. Es fundamental la unión del vestuario".

Unión del vestuario

"Es lo más importante. En nuestra época no era un equipo veterano. Los mayores eran Ablanedo, Muñiz, Lediakhov y yo. A veces, hay jugadores jóvenes que ejercen ese liderazgo a la hora de presionar un balón, de presionar un saque de banda... El Sporting siempre ha tenido jugadores importantes y defensas que contagian. Hay que empezar de cero, se tiene que saber que se pelea por no descender, que cada partido es una final. Y eso empieza en el primer entrenamiento de la semana. Como entrenas, juegas".

Importancia de los veteranos

"Tienes a muchos veteranos en el club y cerca del club. Hay que utilizarlos ahora. Que vaya un veterano al vestuario, gente que tiene esa experiencia. Que les haga ver que son buenos futbolistas, pero que a veces hay que poner algo más. La historia del Sporting puede ayudar en momentos como este".