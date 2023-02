Pier Cherubino en #DCA: "Pensé que con la salida de los antiguos propietarios el Sporting iba a renacer"

Pier Luigi Cherubino, actual ex jugador del CD Tenerife y Real Sporting en la década de los 90', ha analizado en Deportes COPE Asturias el momento de ambos equipos antes de enfrentarse en la jornada 29 de LaLiga SmartBank, este próximo sábado (21:00 horas) en El Molinón.

¿Cómo estás viendo la situación del Sporting desde la distancia?

"Con preocupación. Es un equipo al que le tengo cariño y lo sigo. Me sorprendió bastante que con Abelardo no peleara por los puestos de arriba. Es un grandísimo entrenador y un hombre de la casa. Estaba convencido de que con Abelardo iban a pelear por el ascenso, pero a veces no salen las cosas como piensas. Se ha ido el Pitu y con el siguiente entrenador (Ramírez) han tratado de encontrar esa mejoría. El problema es que esa mejoría se tiene que dar en los siguientes partidos y no ha sucedido; eso es preocupante".

Da la sensación que aunque cambien los entrenadores, jugadores o directivos, el Sporting sigue igual.

"Sí, es extraño porque yo pensaba que con la salida de los antiguos propietarios se iba a empezar a renacer un nuevo Sporting, sin mentiras ni cosas extrañas. Por desgracia, no está siendo así. La gente se volvió a ilusionar pero la situación es preocupante porque el Sporting tiene que pelear por lo de arriba y está cerca del descenso. En la Segunda División, esos equipos que tienen que estar arriba y pelean por lo de abajo lo tienen complicado porque los nervios y la presión son mayores".

El Sporting necesita cambiar la dinámica contra el Tenerife. ¿Cómo llega el Tenerife a El Molinón?

"Se han recuperado. Ramis viene de hacer temporadas muy buenas. El equipo no ha empezado bien pero es difícil hacerles goles y aprovechan sus oportunidades. Son muy compactos y están en uno de sus mejores momentos de la temporada".