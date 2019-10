Tras su convocatroia con la selección sub-21 en el último parón internacional, la posible ausencia de Manu García en el derbi ante el Real Oviedo se palpa en el ambiente. El partido del 17 de noviembre coincide con una nueva fecha FIFA y el mediapunta rojiblanco podría no estar a disposición de José Alberto para ese encuentro en el Carlos Tartiere. Manu García cree que puede darse "una situación un poco complicada", pero reconoce que "no lo pienso, la cabeza está en Zaragoza. Ya se verá en su momento qué es lo que pasa. Es algo lejano y no podemos meter mucho las narices en ello".

Tras el triunfo el Elche, coincidiendo con el regreso del mediapunta al equipo, el Sporting mostró una buena versión. Pese a todo, el jugador no cree que el Sporting tenga 'Manudependencia'. "No es así para nada. El equipo ha demostrado que es sólido atrás. En Elche hicimos un partido muy serio para la categoría, el equipo estuvo espectacular", apunta. Manu García, elegido como mejor jugador rojiblanco del pasado mes, admite que la semana pasada no fue sencilla. "Después de Alcorcón no estuve, pero fue una semana complicada para mí al no estar cerca. Pero tras lo de Alcorcón no éramos tan malos, ni ahora tan buenos. La semana de trabajo fue espectacular. Tenemos que seguir en la misma línea. Nada de alegrías, porque no tendría ningún sentido", admite.