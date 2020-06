Juan Antonio Anquela atiende a DCA desde su domicilio en Jaén, tras un confinamiento largo, pendiente siempre de su mujer, trabajadora de un centro sanitario. “Siempre pienso en el fútbol, pero me he adaptado bastante bien a la nueva situación. Intento vivir al máximo cada día”, dice, aún sobrecogido por tanto dolor causado por la pandemia.

“He vivido por y para el fútbol. No quiero salir del fútbol de esta manera. Quiero salir como me gustaría”, explica mientras confía en la llegada de un nuevo reto profesional. Mientras tanto, mira al regreso de las competiciones con el lamento de las puertas cerradas para los aficionados. “LaLiga es una de las empresas más importantes del país. Genera mucho y, como todas, tienen que salir adelante como se pueda”. El pasado viernes, vio el Real Oviedo-Ponferradina: “Siempre que sale el Tartiere, me da envidia. Cuando veía que el Oviedo atacaba para ahí (Fondo Norte) y no encontraba esa fuerza extra que da la gente, sentí un poco de pena, pero hay que adaptarse”.

“Estoy deseando que nos podamos mover para volver a Asturias. El fútbol es una cosa; y las personas, otra. He dejado allí muy buenas personas y muy buenos amigos”, recuerda Anquela. El extécnico azul responde que “ahora sí iría al Tartiere”. “Hasta hace poco, era imposible que yo fuera a ver un partido del Oviedo. No me apetecía. Ahora sí, por supuesto; si se puede ir al fútbol, iría. Pero si voy a Oviedo, el fútbol estaría en un segundo plano. Quiero ir a ver a mis buenos amigos”, aclara.

Anquela repite una idea en la charla en Deportes COPE Asturias: “Fui muy feliz en el Real Oviedo”. Y cuenta: “Antes del confinamiento, puse mis fotos del Oviedo (en casa). Hay una que está en blanco y negro, nevando, yo estoy con una capucha. Es una foto preciosa. Es de un entrenamiento. Miro esa foto y pienso: 'fui muy feliz en Oviedo'. La pena fue la salida, pero fui muy feliz allí. Para ir a Oviedo, dejé un equipo que había jugado el 'play off' y al año siguinte subió. Pero pensaba que ese era mi sitio y que allí iba a conseguir mis mayores logros. Pero no pudo ser y bien que lo sentí”.

Un año después, el Oviedo se ve inmerso en la agonía de la permanencia. “Allí me decían: 'si tú celebras 50 puntos en Oviedo, te matan'. Pero las cosas se van celebrando según llegan. Y eso no es que te falte ambición; en el fútbol hay que dar los pasos con unos cimientos bien grandes, y en Segunda lo primero es tener 50 puntos. Cuanto antes lo consigas, más fácil lo tendrás para llegar al siguiente objetivo”, recuerda.

Desde su salida del Carlos Tartiere, el banquillo local se ha agitado de forma continua. “Yo estuve casi dos temporadas completas, y ahora en menos de una temporada van tres entrenadores. Eso no es buena señal...”, lamenta.

Para este miércoles, prevé “un partido tremendo”, muy relevante también para fijar la diferencia de goles entre el Oviedo y el Deportivo. “Yo viví una época convulsa en Riazor. Salí porque no hubo buenos resultados. Luego vino otro entrenador y las cosas siguieron igual. Y llegó Fernando Vázquez y arregló la situación... en parte. Porque lo más complicado, ahora, esa salir de ahí abajo”, precisa.

“¿Si se va a salvar el Oviedo? Sí, lo tengo muy claro. Y lo deseo con todas mis fuerzas. Hay una buena plantilla. Va a sufrir, eh. A los equipos no construidos para estas situaciones se les hace muy difícil adaptarse a ello”, recuerda.