“Pido perdón por no haber podido responder a vuestras preocupaciones”

El Real Oviedo ha comunicado este jueves el fallecimiento de María Araceli Vallina, madre del presidente del club asturiano. María Araceli había permanecido ingresada en el hospital durante varias semanas en las últimas fechas. El máximo dirigente del Oviedo y su familia han recibido numerosas muestras de cariño en el tanatorio y en las redes sociales.

Consejeros y otros empleados del club han acompañado a Menéndez Vallina durante las últimas horas. Hasta el tanatorio se han acercado numerosos representantes de la vida política, deportiva y social. Entre otros, los dirigentes del Sporting.

Además, el presidente del Oviedo ha escrito un texto en las redes sociales para despedirse de su madre de forma pública y, a la vez, dirigirse a los aficionados azules en un momento muy complejo en el apartado deportivo. “Adiós, mamá. Dejas un enorme hueco en nuestras vidas. Te queremos y te echaremos de menos. Te veo en esta foto y solo quiero agradecer a todos las muestras de cariño que me estáis dando. No siempre es fácil estar al 100% en todo y estos meses han sido duros por muchos motivos y os pido perdón por no haber podido responder a vuestros anhelos y preocupaciones como oviedistas. Que nadie dude de que saldremos de esta. Mamá, allá desde el Cielo, échanos una 'manina' para salir de esta, tú que siempre nos seguías. Adiós", ha escrito Jorge Menéndez Vallina.