"Pido disculpas porque no era el momento ni el lugar"

David Gallego ha comparecido en rueda de prensa antes del partido de Copa del Rey ante el Alcorcón. En una semana con dos partidos que es la última de competición para el Sporting en este año 2021. El técnico rojiblanco ha abodado el incidente que tuvo con Javier Martínez y Javi Rico en el túnel de vestuarios tras el partido ante el Huesca.

Partido de Copa ante el Alcorcón

"Intentar hacer el mejor once posible y sacar el partido adelante.

¿De qué le sirve la Copa del Rey al Sporting?

"Nosotros siempre tenemos mucho que ganar. Somos ambiciosos y queremos ganar, más en la situacion que estamos. El Sporting está obligado a no tirar nada. Pertenecemos a una entidad que nos hace dar el 100% juguemos contra quien juguemos. Además, han pasado cosas que se han distorsionado después. Hay tranquilidad, maxima confianza y máxima unión".

Qué sucedió con Javier Martínez

"Yo le hice un comentario a nuestro vicepresidente en el túnel de vestuarios. Tuvimos un intercambio de opiniones y todo fue muy cordial y muy educado. De lo único que me arrepiento es que no era el lugar. No me he peleado en mi vida. No era el momento ni el lugar y pido disculpas a la afición. Pido disculpas por la imagen que se han podido dar en el exterior. Esto pasa en cualquier familia y en cualquier empresa. No hubo faltas de respeto ni empujones ni nada. No he faltado el respeto a nadie y no voy a pedir disculpas por eso. Tengo una relación exquisita con Javier Martinez. El que me conoce y conoce mi trayectoria sabe cómo es David Gallego. No es una persona que falte el respeto. Javi Rico pensaba que podía ir a más y luego tuve una conversación donde me dijo que no era el momento, y tiene toda la razón".

¿La tensión existente es la que desencadena la situación?

"Estamos en tensión. No estamos aquí dando saltos de alegría. Veníamos de hacer uno de los mejores partidos en casa y fuera. Fue más una situación personal. Durante la reunion tuve una reunión con ellos y yo la interpreté de otra manera.

Papel del presidente tras el incidente

"El presidente quiso saber qué había pasado exactamente y nos reunió a todos para saber qué ha pasado. No fue ni un encontronazo, fue una diferencia de opìniones. El padre reúne a los dos hijos y para adelante porque no ha pasado nada más".

Reunión con el presidente

"Sé que es un eror mío hacerlo donde lo hice. Javier estaba muy contento de la actitutd del equipo y el comportamiento del equipo. Lo que vio le gustó muchisimo. Lo que hago es lo que me ha pedido: pensar en el partido siguiente. Hay un baremo que es nuestra afición. Ves que despues de la mala racha acaba aplaudiendo al equipo y eso quiere decir que hay una unión tremenda. Queremos representar los valores de esta afición. En el vestuario felicité al equipo por dar la cara y por defender el escudo. Muy satisfecho por lo que pasó. Una pena no conseguir la victoria que creo que nos merecíamos. El camino es ese".

Reunión entre semana antes del Huesca

"Son cosas muy personales, de trabajo. Hay una serie de intercambio de opiniones, de la situación del equipo. De la información que sale... es inevitable. No me preocupa eso, me preocupa lo que ven en David Gallego. La conversación fue más sobre eso que sobre otra cosa".

¿Se siente respaldado por el club?

"Es evidente que me siento respaldado. Llevamos 10 partidos sin ganar y sigo entrenando al equipo; mayor respaldo que ese no lo hay. Tenemos un director deportivo que ve todos los entrenamientos, está muy encima. Para mí eso es muy importante. Si no estás encima te pudes dejar llevar por los resultados y son los que son. Pero como ve el trabajo del día a día, me imagino que la confianza está ah´çi depositada. Sabemos que es fútbol y el fútbol son resultados. No me preocupa lo que pueda pasar conmigo; me preocupa sacar los resultados y el Alcorcón. Se me contrata para conseguir resultados. Y debo ser honesto con mi trabajo".

Refuerzos en invierno

"Sobre refuerzos no hemos comentado nada. Tengo claro que haremos algo y el club podrá intentar"

Campuzano

"Fue un problema de un tobillo. Parece que todo va bien. El mes de enero parece que puede ser un momento muy cercano a su reaparición. A ver cómo responde ese tratamiento del tobillo".

Alcorcón, última victoria en Liga

"Es prácticamente imposible repetir dos partidos iguales. Vienen con otro entrenador y no sabemos bien lo que nos vamos a encontrar. Nos hemos centrado esta semana en potenciar nuetros valores: apretar, ser un equipo intenso... luego ya marcaremos el matiz. No sabemos lo que nos pueden proponer.