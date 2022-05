Cuéllar: "Le pido a la afición un último esfuerzo por el club y por la ciudad"

Iván Cuéllar, guardameta del Real Sporting, ha recibido el premio Cinco Estrellas a mejor jugador del mes de abril en el Sporting.

"Gracias a la afición por darme este premio. Es reconocimiento al trabajo, que es un buen regalo. Muy satisfecho porque dárselo a un portero es jodido".

¿Cómo está el vestuario ante la posibilidad de descenso en Segunda por primera vez en la historia del club?

"Focalizado. Pensando únicamente en ganar, que es lo importante. Saber de la importancia que tiene los tres puntos. No tengo nada que decir que no sepa nadie. Sobre Abelardo, nadie conoce la casa como él y está tratando de transmitir sus ideas. Hay que tener un gran respeto por lo que ha hecho por el club".

¿Es una final el partido ante el Girona? ¿Cuántos puntos necesitáis para salvaros?

"El objetivo está claro y es la permanencia. Tenemos que conseguir los puntos que sean necesarios cuanto antes para permanecer en la categoría. Hay que recobrar fuerzas cuanto antes y olvidar esta temporada. Está siendo jodido".

¿Es momento para valientes?

"Tenemos que ser honestos. En la vida, como en el fútbol, si uno no está preparado lo que puede hacer es un mal mayor. No sumas. El que no esté preparado, no puede estar. No es momento de mirar egos ni ombligos de cada uno. Dentro del plan de partido, hacerlo lo mejor posible. La gente debe de tener muy claro lo que nos jugamos. Hay que ser positivo y confiar en cada uno. Eso es lo que hay que saber gestionar".

Objetivo de la permanencia

"Es mental. Si haces un ejercicio mental. Es solo focalizar. Tenemos dos partidos en casa y, fuera de casa, otro contra un rival que no se juega nada".

Has hablado varias veces del ambiente negativo en torno al Sporting. ¿Qué mensaje le mandas a la afición para este final de temporada?

"Si salgo pidiendo es por la necesidad y por la realidad. No puedo mentir ni me gusta vender humo. Cuando creo que algo puede ser positivo para mi equipo, lo digo. Creo que así hago mi trabajo. Cuando voy a un campo rival, noto que juego en ese campo rival. En nuestro campo, por los malos acontecimientos en casa, la gente está desilusionada. Lo entiendo perfectamente. Hablábamos de focalizar y de aspecto mental. Nos tenemos que centrar en estos tres partidos que nos quedan y olvidar esta temporada. Nosotros tenemos que conectar y decirle a nuestra gente que chapó. Les pido que haga ese último esfuerzo no por nosotros, por el club, por la ciudad, por el comercio... El club va a mucha gente. Los jugadores tenemos que transmitir y plasmar el trabajo en el campo para conectar con la gente. Nos merecemos acabar con este mal sueño y empezar con uno nuevo".

¿Qué podría aprender el Sporting de ahora del Sporting de Abelardo de hace ocho años?

"Son completamente distintos. No nos podemos parar y fijar en el pasado, son distintos. Ahí era un buen momento y este es un mal momento. En los malos momentos se ven las grandes personas, los grandes trabajadores y los grandes futbolistas. No le puedo exigir nada a la afición más allá de hacer un ejercicio de unión. Aunque suene feo, el objetivo es el que es".