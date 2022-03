"Vamos a juntarnos, vamos a ser más fuertes; es más necesario que nunca"

Iván 'Pichu' Cuéllar ha comparecido en rueda de prensa para mandar un mensaje de unidad a la afición del Sporting en estos momentos difíciles para el club, que lucha por la permanencia en Segunda División.

¿Vuelta a la titularidad en El Molinón?

"Estoy yendo todos los fines de semana... no sé si participaré o no. Diego ha entrenado hoy también y son decisiones técnicas. Estoy preparado como cualquier fin de semana. Espero un Molinón con rabia, con ganas de disfrutar, de ver a su equipo ganar y que todos lo celebremos. Hay que ser consciente de la situación que estamos y ser realistas. Es de suma importancia los partidos en casa para solventar la situación y que no empeore. No debemos de olvidarnos tanto de lo positivo como de lo negativo".

¿El equipo está notando la presión de jugar en El Molinón?

"Creo que la presión existe siempre. Cuando estás enfrentándote a un rival en esta categoría, esa cierta presión te conduce a dar tu máximo. Es positivo, en parte. La carga emocional se traslada al resultado, y lleva a que haya errores, precipitación... La toma de decisiones no han sido tan acertadas como nos gustaría. De ahí que la gente salga crispada. Me veo en la obligación y en la necesidad de realizar esa petición, como sportinguista. Soy extremeño, pero es mi décimo año aquí. He estado cuatro años en Leganés y me he sentido sportinguista. Me sabe mal que la gente sufra pero que no sepa sufrir. Saber sufrir quiere decir que cuando sientes algo, estás en las malas. Cuando a un familiar le pasa algo, intentas ayudarle. Creo que debemos de hacer eso. Hacemos mal en criticar o presionar a los chavales, en este caso, o a mí porque lo único que puede provocar son cosas negativas. Vamos a juntarnos, vamos a ser más fuertes. Lo he vivido, tengo esa experiencia... y es más necesario que nunca. No consiste en Mariño, Joel o Cuéllar. Consiste en unos colores y una historia. Mañana nosotros nos iremos y vendrán otros pero no qusiera ver a mi equipo más abajo o donde no se merece".

¿Se ha asumido ya la realidad de pelear por la permanencia?

"No sé exactamente los objetivos del principio. A mi nivel particular el único objetivo es el partido a partido. Es un examen. Eso te va a ir marcando la realidad. Semana a semana hasta que quede mes y medio o un mes. Ahora hay que ser realistas y ver el objetivo real. Ahora realmente la situación es lo que es. Nos estamos jugando el descenso de categoría y no nos podemos engañar. Vamos a crecer sabiendo las limitaciones que tienes. Es honorable decirlo y reconocerlo, así se crece".

¿Te sientes 'líder' del vestuario?

"Yo me siento uno más. Casi siempre asumen esa responsabilidad los veteranos. Lo único que me diferencia más allá de la edad es la experiencia. Es la única cosa que entiendo como diferente. Eso es lo que puedo apotar a aquellos que no la tienen. Para guiarles o saber lo que nos podemos encontrar. Cada uno reacciona de forma diferente y yo lo que puedo interpretar en esa experiencia con el resto de los compañeros es ayudarles con lo que se pueden encontrar".

¿Entindes la crispación del entorno del Sporting?

"Entiendo la crispación, entiendo a todo el mundo. Como para no entenderlo. Coges y amaneces hoy y no sabes si va a haber un mañana. Venimos de una pandemia, estamos en una situación en una crisis económica provocada por una guerra. La subida de la gasolina, los suministros... Esa gente de ahí fuera es igual que yo. Somos lo mismo. Tienen dificultades y esa crispación, que está creada, existe. ¿Quien lo crea? ¿Los políticos? Puede ser, les tendremos que pedir explicaciones. ¿Que lo pagamos nosotros? Puede ser. La gente que está en casa también lo paga, pero ahora tenemos que hacer un ejercicio. Como lo hicimos hace dos años viviendo en casa, pero por el bien del sportinguismo. Yo me iré porque no me quedará otra. Ojalá pueda quedarme muchos años pero me iré. La gente tiene que decidir, pero creo que debemos poner críticas constructivas y luego poner nota. Valorar el trabajo de una temporada entera, pero cuando termine esto".

Sería un descenso histórico. ¿Sois conscientes?

"No me malinterpretéis. Quiero darle importancia a la situación que se puede crear, pero no me voy a fijar en eso. No quiero que se hable de eso. Quiero hablar de lo que puedo hacer, no se me pasa por la cabeza el descenso. Sé que se puede dar pero me centro en el proceso. Los medios tenéis mucha importancia de cara a la gente. Depende de la noticia se crea un ambiente u otro. Vamos a pensar en el proceso, en lo que podemos hacer para que el resultado sea positivo".

¿Cuál es el plan en estas diez jornadas que quedan?

"Tenemos que estar juntos, unidos. Cuando viene una situación en la que vienen dudas y no llegan los resultados, te crea esa sensación de si estás haciendo lo correcto. Lo que está claro es que tienes que vaciarte sí o sí. Sin perder el equilibrio, no se puede perder nunca. Hay plantillas muy importantes y casi siempre se mide por pequeños detalles. Esos on los que hay que intentar controlar. Esa intensidad, esa concentracion, ese compromiso, ir al límite, comunicación, estar juntos, mirarnos a los ojos y ver que todos sentimos lo mismo... eso se palpa. Creo que eso tenemos que solventarlo y creo que se vio en los últimos partidos. Sufrimos derrotas inmerecidas en los últimos minutos pero en Leganés ya se vio".

¿Cómo te sentiste al volver a jugar en Leganés?

"Disfruté al máximo. Estaba contento, feliz de defender estos colores. Es lo más bonito que hay. Tuve una lesión que no me permitió jugar antes de la Copa. Desde fuera no pude ayudar todo lo que me gustaría, pero hay que cumplir las normas y decisiones. Me alegré de ayudar al equipo en todo lo que pude. Y si me vuelve a pasar seguiré disfrutando, con nuestro estadio, nuestra afición... rememorando mi pasado. No puedo vivir de él, pero disfruto. Lo que quiero es ver a mi gente feliz, a los chavales felices y pasear y ver a la gente contenta. Eso es lo que más me ocupa ahora mismo".