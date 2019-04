Peybernes: “La gente del Oviedo debería ponerse gafas, fue falta clarísima”

Protagonizó la jugada controvertida del derbi. La vio repetida. Escuchó a Ibrahima Baldé en su comparecencia de la semana pasada. Y hoy ha dado su versión del momento más comentado del último Sporting-Oviedo. En una entrevista en Deportes COPE Asturias, Mathieu Peybernes no comprende el debate generado tras el gol anulado a los azules. “No puedo entender que digan que no es falta (de Ibrahima), es clarísima”, sentencia.

Peybernes se extiende en el análisis: “Para mí, para todos, creo que es una falta muy clara. Entiendo que es una pena para ellos, porque era casi la última jugada. Pero hablé con Ibra y le dije que me tocó la pierna. Él me decía que sí, pero que era un choque y era gol. Vi en vuestro Twitter lo del muro. Me gusta estar pendiente de esas cosas, es una parte del fútbol. Un muro... Yo vi el partido contra el Dépor, que (Ibra) se cayó contra el central del Deportivo. Para mí eso no es penalti, no es falta. Si no podemos tocar a los delanteros, es más difícil para nosotros... Para mí no es (lo suficiente) para ser falta”, asegura sobre la caída de Ibrahima en el área del Tartiere en el encuentro del pasado domingo.

El defensa francés del Sporting regresa al minuto más polémico del derbi: “Si miras la jugada, cuando el doctor viene, me duele la pierna izquierda, ahí tenía el taco”. De esta forma responde a los oviedistas que aseguran que enseñó una herida en la pierna que no habría tenido contacto con el delantero del Real Oviedo. “La gente de Oviedo es una gente un poquito... Deberían usar gafas para ver los partidos. Entiendo que es parte del fútbol, es parte de un derbi. Con Ibra no hay ningún problema. Él dice que me choco con un muro y me caigo, pues vale...”.